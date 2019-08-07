謝長廷：終止收養謝維洲 盼社會給一個平靜

（中央社記者楊明珠東京7日專電）媒體報導駐日代表謝長廷終止與前台北市議員謝維洲的收養關係。謝長廷今天下午回應駐日台灣媒體的提問時表示，終止收養關係是雙方同意，盼社會給謝維洲一個平靜。

談到雙方的關係，謝長廷說，「父子的緣已斷，但沒吵架」、「目前只是一個朋友的關係」。

鏡週刊報導謝長廷終止收養謝維洲，謝長廷下午在駐日代表處應記者要求做出回應。

對於記者問到，有網友指謝長廷收養謝維洲是一種投資，不好就切、好就留。謝長廷表示，終止收養關係是要當事人同意才行，之所以兩人都同意終止收養關係，是因為都有考慮到對方。

他說，有人用投資的觀點來談此事，他覺得很辛酸，因為一個小孩子要養他30幾年，要日夜陪伴。他太太游芳枝從兒子（謝維洲）小時候開始帶，擔心兒子感冒、受傷，這不能說是基於投資的觀點。

謝長廷說：「謝維洲從政一直被批評是政二代，成了他的原罪，覺得很痛苦。謝維洲的一言一行都被放大，所以要非常好才能維持這個關係，不然所有言行都一直會被追蹤。即使欠人家10萬元，也會變成大新聞。」

謝長廷表示，去年底市議員選後，家人跟謝維洲都很自責，覺得很對不起長期支持他們的民眾。謝維洲自認不適合從政，想卸掉這沈重的負擔，也怕影響到他。

謝長廷說：「我自己是比較無所謂，但我想應該給他（謝維洲）一個有過正常人生活的機會，所以我們是終止收養關係，表示父子的緣已斷，但沒吵架，也沒很不愉快，更不是說投資失敗才切斷關係。」

謝長廷表示，與謝維洲通訊的Line還留著，如果謝維洲有很大困難或是需要緊急協助，仍會協助。他與太太很關心謝維洲，盼謝維洲可過著平常的生活，重新出發，畢竟謝維洲還年輕，未來的日子還長。

謝長廷表示，謝維洲目前的工作並非他介紹的，以他的人脈要介紹工作給謝維洲並非難事，但政界是流言傳播中心，一定又會被講得風風雨雨，所以現在能幫謝維洲的，就是盡量不要再講，讓謝維洲過平靜的生活。

被問到如果謝維洲將來還想從政，是否會支持時，謝長廷說：「從政是由他自己決定，目前只是一個朋友的關係，有過這樣的關係，我們的人生也是很珍貴的。34年不是很短的時間，尤其是我太太，完全把他當作親生兒子，為了此事不知哭了多少次。」

謝長廷認為，謝維洲比較天真，不太適合從政，也沒有什麼警覺性，容易聽信一些朋友的話，但他自己有責任，不能怪別人。

有關謝維洲負債的問題，謝長廷表示，不知道債務多少。他認為，謝維洲已30多歲了，應學會自己面對問題、處理問題。以前謝維洲比較天真，認為有事父母可解決，現在他是一般人領薪工作，才知錢是多麼辛苦才能賺來。

謝長廷表示，如果謝維洲真有生命或健康上的危急，當然還是會幫忙，但民事上的債務，如果替謝維洲還債，會有很多法律問題。他鼓勵謝維洲自己面對，謝維洲也說要面對。

被問到「沒有謝長廷的保護傘後，謝維洲的前途是否光明」時，謝長廷說，好壞相隨，大部分人都沒政一代的保護。小鳥都要離巢，小鳥們在巢裡比較安全，離巢後可能會被老鷹、天敵吃掉，但生命就是如此。

謝長廷祝福謝維洲，也盼社會給謝維洲一個平靜、可以重新開始過日子。（編輯：馮昭）1080807