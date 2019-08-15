野獸回歸 林志傑加盟富邦勇士

（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣籃壇看板球星「野獸」林志傑新球季確定返台加盟富邦勇士，球團今天下午發佈新聞稿宣布林志傑加盟的好消息，期望透過他的加入，替富邦與台灣籃壇締造雙贏局面。

富邦上季奪得超級籃球聯賽（SBL）隊史首冠，季外動作頻頻，除宣布轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），也表態全力爭取包括「大房東」曾文鼎與「野獸」林志傑等一線球星，今天球團主動公布喜訊，確定林志傑的下一步將重返久違的台灣籃壇。

綽號「野獸」的林志傑是近代台灣籃壇的看板球星，也是常年國家隊主力，他曾包辦過SBL聯盟得分王、年度MVP、總冠軍賽MVP等榮銜，SBL第5季打完，他決定「西進」轉戰中國男子職業籃球聯賽（CBA）。

在CBA打滾超過10年，林志傑也在對岸打出明星級身手，不僅曾入選過明星賽，還是浙江廣廈隊史得分、助攻王，2013年亞洲男子籃球錦標賽他更率領中華隊擊敗中國、打進4強，並獲得亞洲最佳小前鋒的封號。

富邦育樂總經理暨富邦勇士隊領隊蔡承儒表示，林志傑是黃金世代最具代表性的籃球員之一，他的回歸將為台灣籃壇注入一劑強心針。

此外，教練團也一致認為林志傑打球聰明且全面，在場上仍具有主宰力，又可將經驗傳承給年輕世代，他的加入將可大幅提升球團戰力。

富邦在聲明稿中也透露，即便林志傑征戰CBA多年，體能和場上表現仍非常出色，因考量兼顧打球與照顧家人，也希望生涯最後幾年能在家鄉退休，並幫助台灣籃球環境的發展，因此最終選擇加盟富邦勇士隊，同時他也非常期待能夠回到台灣打球。（編輯：吳協昌）1080815