國民黨高市黨部考紀會 決議開除楊秋興黨籍

（中央社記者王淑芬高雄15日電）國民黨高雄市黨部今天發布新聞稿，針對前高雄縣長楊秋興、黨代表敖博勝，公開攻擊黨提名總統參選人韓國瑜，黨部召開考紀委員會，經決議後黨紀處分，拍板定案開除2人黨籍。

黨部是在中午開考紀會後聲明，並要以最快速度陳報國民黨中央考紀會，望請中央盡速處理。

高雄市黨部主委莊啟旺說，現任中評委楊秋興及現任黨代表敖博勝，掛著黨職卻屢次在公開媒體及網路平台，以不實言論詆毀國民黨提名總統參選人韓國瑜，事證明確，違反黨紀。

經市黨部蒐證及調查後，按黨紀處分程序，送高雄市黨部考紀會開會處理，經出席委員全數通過將楊秋興及敖博勝2人做出開除黨籍處分，並盡速將決議送中央黨部考紀會辦理。

楊秋興已經返國，今天下午4時將於自己的辦公室受訪。（編輯：黃世雅）1080815