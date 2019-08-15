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國民黨高市黨部考紀會 決議開除楊秋興黨籍

最新更新：2019/08/15 15:46
國民黨高雄市黨部召開考紀委員會，經決議後黨紀處分，拍板定案開除楊秋興黨籍。（中央社檔案照片）
國民黨高雄市黨部召開考紀委員會，經決議後黨紀處分，拍板定案開除楊秋興黨籍。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄15日電）國民黨高雄市黨部今天發布新聞稿，針對前高雄縣長楊秋興、黨代表敖博勝，公開攻擊黨提名總統參選人韓國瑜，黨部召開考紀委員會，經決議後黨紀處分，拍板定案開除2人黨籍。

黨部是在中午開考紀會後聲明，並要以最快速度陳報國民黨中央考紀會，望請中央盡速處理。

高雄市黨部主委莊啟旺說，現任中評委楊秋興及現任黨代表敖博勝，掛著黨職卻屢次在公開媒體及網路平台，以不實言論詆毀國民黨提名總統參選人韓國瑜，事證明確，違反黨紀。

經市黨部蒐證及調查後，按黨紀處分程序，送高雄市黨部考紀會開會處理，經出席委員全數通過將楊秋興及敖博勝2人做出開除黨籍處分，並盡速將決議送中央黨部考紀會辦理。

楊秋興已經返國，今天下午4時將於自己的辦公室受訪。（編輯：黃世雅）1080815

楊秋興小檔案
  • 民國45年5月15日出生
  • 學歷：國立台灣大學土木工程系碩士
  • 經歷：台鹽實業董事長、行政院政務委員、高雄縣長、立法委員、台灣省議會議員
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