中國關稅反擊惹火川普 美股軟腳道瓊跌623點

（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）中國宣布對更多美國貨品加徵關稅，美國總統川普要求美企撤離中國，美中貿易戰波瀾再起，導致美股一蹶不振，道瓊指數今天大跌623點，科技股帶頭下殺，蘋果股價重挫4.6%。

美國計劃另對3000億美元中國輸美貨品加徵10%關稅，原訂9月1日實施，川普政府為避免影響年底消費旺季買氣，上週宣布手機、筆記型電腦、服飾與玩具等消費品關稅延至12月15日加徵。不過，中國政府今天仍宣布對更多美國貨品加徵報復性關稅。

中國國務院關稅稅則委員會宣布，將對原產自美國約750億美元貨品加徵5%、10%不等的關稅，首次鎖定原油，並包括黃豆、牛豬肉等農產品，分9月1日、12月15日兩批實施。另外，中國12月15日起將恢復對原產自美國的汽車及零件加徵關稅。

川普隨後在推特發文表達不滿，指控中國多年來竊取美國大量金錢，並「命令」美國企業開始尋找中國以外的生產地，包括回流美國。川普宣稱：「我們不需要中國，坦白說，少了他們情況會好很多。」

川普推文引爆市場恐慌氣氛，盤初在平盤遊走的美股掉頭向下，跌幅不斷擴大，道瓊工業指數終場大跌623.34點，跌幅2.37%，收在25628.9點。標準普爾500指數重挫75.84點，跌幅2.59%，收在2847.11點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫239.62點，跌幅3%，收在7751.77點。

標普500指數11大類股全面收黑，科技股大跌3.3%，表現淒慘，能源股也隨國際油價大跌而重挫3.4%。

走勢與美中貿易戰走向密切連動的個股受創最深，蘋果公司（Apple）股價大跌4.6%，收在202.64美元。汽車股也受牽連，通用汽車（GM）與福特汽車（Ford Motor）分別下挫3.2%、3%。

晶片股走勢低迷，費城半導體指數大跌4.36%，台積電美國存託憑證（ADR）下挫2.8%，超微（AMD）、輝達（NVIDIA）和美光科技（Micron Technology）跌幅都超過4%。

3大指數回吐前4個交易日漲幅，週線連4黑。道瓊指數本週下挫近1%，標普500指數下跌1.4%，那斯達克指數拉回1.8%。

美股收盤後，川普再向金融市場拋震撼彈，透過推特宣布10月1日起，對2500億美元中國輸美貨品加徵的關稅稅率將從現行25%調高到30%；9月1日起另對3000億美元清單中部分貨品加徵的關稅稅率，從原本宣布的10%調高到15%。

8月以來，美中貿易戰因川普揚言對中國貨品加徵新一輪關稅急遽升溫。金融市場本週好不容易恢復平靜，零售業績暢旺，令原本憂心美國經濟恐陷入衰退的投資人安心不少，沒想到週末前夕局勢急轉直下，令市場措手不及。

美股盤初，市場焦點幾乎全在聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）於懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）發表的貨幣政策談話。

鮑爾演講時提到，川普政府貿易政策引發不確定性，造成全球經濟成長趨緩、美國製造業與資本支出疲弱，聯準會將依情勢發展採取行動，以維繫經濟擴張。這番話與日前公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）7月底例會紀錄大同小異，未造成金融市場太大波動。

美中貿易戰火蔓延之際，投資人普遍預期聯準會9月中旬將再次降息，支撐美國經濟，但鮑爾未在演講中透露聯準會將降息的口風。

不滿鮑爾未承諾積極降息的川普上午在推特發文，除批評中國不公平貿易作為，也再度將炮口對準聯準會與鮑爾。他宣稱聯準會「啥都沒做」，還拋出問題「鮑爾或習主席（中國國家主席習近平），誰才是我們更大的敵人？」（編輯：徐睿承）1080824