王冠閎200蝶游進奧運A標 台灣泳壇第2人

建國中學17歲小將王冠閎26日在FINA世界青少年游泳錦標賽200公尺蝶式決賽，飆出全國新猷的1分56秒48，並達奧運A標。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北26日電）建國中學17歲小將王冠閎，今天在FINA世界青少年游泳錦標賽200公尺蝶式決賽，飆出全國新猷的1分56秒48，並達奧運A標，提前摘下明年東京奧運參賽門票。

2019世界青年游泳錦標賽，今年在匈牙利布達佩斯舉行，近況極佳的王冠閎，日前先在100公尺蝶式準決賽締造全國新猷的52秒83，打破朱宸平在今年全國大專校院運動會所寫下的53秒15全國紀錄。

100蝶有了好的開始，讓王冠閎在拿手的200蝶更有信心，他在決賽飆出1分56秒48，雖名列第4，與獎牌擦身而過，但仍打破由「台灣蝶王」許志傑在2009年香港東亞運動會，所締造的1分56秒54全國紀錄，也達到奧運參賽A標，成為繼王星皓之後，台灣泳壇第2名達到奧運A標的泳將。

王冠閎的指導教練黃智勇表示，今年2月他們進入國家訓練中心備戰，訓練量很大，選手也練得很辛苦，他欣慰地表示，看得出來台灣游泳的成績持續進步中。

對於接下來的計畫，黃智勇則透露，他們已在規劃國外的移地訓練，期盼明年東京奧運王冠閎的200蝶，可以遊進世界前8，並以1分55秒為目標。（編輯：張雅淨）1080826