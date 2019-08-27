7月景氣燈號續亮黃藍燈 景氣領先指標連7升

國發會指出，景氣領先指標已連續7個月上升，但外在不確定變數仍多，尤其美中貿易衝突升溫，後續須密切關注發展。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會今天發布7月景氣燈號續亮代表「趨弱」的黃藍燈，綜合判斷分數與上月持平，維持21分；國發會指出，景氣領先指標已連續7個月上升，但外在不確定變數仍多，尤其美中貿易衝突升溫，後續須密切關注發展。

觀察7月景氣燈號構成指標的變化，股價指數由黃藍燈轉呈綠燈，批發、零售及餐飲營業額由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加1分；海關出口值由綠燈轉呈黃藍燈、機械及電機設備進口值由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少1分，加減之後，綜合判斷分數與上月持平。

國發會表示，儘管台商回流投資成效漸顯，下半年消費性電子產品也進入銷售旺季，都可支撐經濟成長，但美中貿易衝突升溫，全球經貿仍存在很大的不確定性，後續須持續關注國際局勢變化對台灣景氣的影響。（編輯：鄭雪文）1080827