小黨搶票源整合不易 民進黨立委選戰隱憂

民進黨在這次立委選舉，除面對主要對手國民黨外，還有小黨搶食票源。圖為民進黨主席卓榮泰。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北31日電）民進黨在這次立委選舉，除面對主要對手國民黨外，還有小黨搶食票源，綠營內部雖推動「抗中保台大聯盟」，但包括時代力量、台灣民眾黨、一邊一國行動黨、喜樂島聯盟都磨刀霍霍，由於整合不易，成為民進黨隱憂。

時代力量新任主席徐永明與民進黨主席卓榮泰正在聯繫見面溝通合作事宜；不過，民進黨內人士研判，在民進黨現有立委席次的竹市、淡水、鳳山，時力被提名人不易協調，恐怕難有具體進展。

卓榮泰8月6日與時任時代力量黨主席邱顯智會面，雙方達成初步共識，區域立委選區若一方已提名人選，另一方還沒提出人選的話就暫不提名。但邱顯智之後請辭黨主席，兩黨對談的腳步停滯。

徐永明上任時力黨主席後提到「邱規徐隨」，不過，民進黨內人士說，兩黨雖有見面溝通的必要，但在民進黨已有現任立委的選區看起來，時代力量的立委參選人不容易協調，兩黨整合恐難有具體進展。

時力與民進黨在多個選區提名重疊，例如，時力立法院黨團主任陳惠敏參選高雄市鳳山區立委，對上民進黨立委許智傑；時力提名的律師張衛航參選新北市第一選區立委，該區現任立委為民進黨呂孫綾；現任民進黨立委柯建銘的新竹市選區，柯建銘交棒給前議員鄭宏輝，時代力量則推出工程師高鈺婷參選。

時代力量立委參選人陳雨凡雖已與民進黨台北市議員許淑華達成初步共識，願在台北市信義南松山區民調；不過，對於如何民調整合，還沒有進一步的進展。

民進黨內人士指出，黨內曾就這幾區交換意見，目前的研判是，包括新竹市、新北淡水、高雄鳳山這幾個民進黨有現任立委席次的選區都不容易協調。

若最後兩黨參選人真的無法協調整合，民進黨內人士說，民進黨也會盡最大努力、做周全準備，「兄弟登山，各自努力，最後讓選民在抗中保台的理念下，做出選擇。」

除時力之外，還有台北市長柯文哲的台灣民眾黨來勢洶洶，先前就已宣示將力拚10席；另外，深綠的喜樂島聯盟、一邊一國已各自創黨，以及前台南縣長蘇煥智成立台灣維新黨，目標都是搶攻國會席次，綠營區域選舉和政黨票票源面臨分散危機，民進黨要維持現有國會過半優勢相當不容易。

像是這屆立委選舉全國第一高票的王定宇，其台南第6選區除了前國民黨主席洪秀柱可能披掛上陣外，也傳出政論節目主持人彭文正將代表喜樂島參戰。

民進黨內幹部指出，目前包括綠黨、社民黨、台聯、基進黨都同意加入「抗中保台大聯盟」，而有些友黨為了衝政黨票，必須提滿10席區域立委，民進黨會尊重這些友黨的主體性。（編輯：紀淑芳）1080831