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2020立委選舉4/20

多區立委參選人未定 卓榮泰：總統一直幫忙協調

最新更新：2019/08/31 15:22
民進黨在許多立委選區的人選尚未出爐，民進黨主席卓榮泰（2排右6）31日出席新竹市立委參選人鄭宏輝（2排左6）競選辦公室成立記者會時表示，提名或徵召作業都在中央黨部完成，總統蔡英文一直在幫忙協調，希望忠實反映地方政情，再由中央作判斷。中央社記者魯鋼駿攝 108年8月31日
民進黨在許多立委選區的人選尚未出爐，民進黨主席卓榮泰（2排右6）31日出席新竹市立委參選人鄭宏輝（2排左6）競選辦公室成立記者會時表示，提名或徵召作業都在中央黨部完成，總統蔡英文一直在幫忙協調，希望忠實反映地方政情，再由中央作判斷。中央社記者魯鋼駿攝 108年8月31日

（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）民進黨在許多立委選區的人選尚未出爐，民進黨主席卓榮泰表示，提名或徵召作業都在中央黨部完成，總統蔡英文一直在幫忙協調，希望忠實反映地方政情，再由中央作判斷。

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝今天成立競選辦公室，卓榮泰出席時接受媒體聯訪，被問到部分立委選區人選，他表示，提名或徵召作業都在中央黨部完成，蔡總統一直在幫忙許多選區的協調，例如雲林縣，黨中央同時掌握地方情資，先後處理不同的協調，希望忠實反映地方政情，再由中央作最後判斷，目前仍未有進一步決定。

卓榮泰指出，民進黨從來不是一言堂，任何討論都很正常，慣例是「在越小的房間講話越大聲，走出房間就是一致對外。」過去、現在與未來都是如此。

鄭宏輝競選辦公室榮譽主委、立委柯建銘表示，從政27年的鄭宏輝從法案助理擔任起，擁有專業、有戰力、穩定且成熟的人格特質，不論是在提案或是質詢稿都相當認真且專業，但新竹市仍是民進黨的艱困選區。

鄭宏輝競選辦公室主委、新竹市長林智堅說，鄭宏輝為土生土長新竹市人，28歲就當選新竹市議員，為地方服務20年，因鄭宏輝的提議與協助，順利廢除中油油庫。

鄭宏輝表示，此次參選要協助總統守護台灣、捍衛主權，並推動台灣智慧經濟，讓台商回流、吸引外資，以及推動新竹市為宜居城市。（編輯：李錫璋）1080831

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