美國網球公開賽 謝淑薇女雙16強止步

（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在美國網球公開賽女雙16強賽，與捷克搭檔史翠可娃以4比6、3比6吞敗，繼法網後，再次不敵琪涵諾克、奧斯塔朋科所組成的烏克蘭與拉脫維亞聯軍。

謝淑薇這次在美網單打、雙打、混雙3路並進，但女單和混雙分別在次輪和首輪止步，只剩與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）在女雙賽事還有機會，在16強賽登場前，兩人也迎來好消息，世界女子職業網球協會（WTA）昨天公布，兩人成為全球首組入選WTA年終賽的女雙組合。

謝淑薇與史翠可娃16強賽迎戰烏克蘭的琪涵諾克（Lyudmyla Kichenok）、拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）所組成的跨國組合，兩組人馬曾在今年法網公開賽16強賽交手，當時「台捷組合」遭直落二橫掃吞敗。

雙方今天再度碰頭，開賽互破後，比賽一度傷停，謝淑薇在包紮完大腿後，繼續提拍上陣，台捷組合今天一路處於下風，在盤末連續3個發球局皆失守的情況下，以4比6丟掉首盤。

「台捷組合」第2盤也未能穩住局面，遭對手率先破發，「台捷組合」在連丟3局、以0比3落後情況下，及時回神，與對手糾纏至第9局，一度逼出對手一個破發點，但遭對手化解、反遭逆轉，最終以3比6敗下陣來。（編輯：李亨山）1080903