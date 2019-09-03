駁斥換瑜備胎計畫 國民黨將對媒體提告

國民黨主席吳敦義3日嚴正駁斥派人傳話盼郭台銘當備胎人選的報導，重申不可能「換瑜」。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥、王承中台北3日電）媒體報導，國民黨主席吳敦義派人傳話盼郭台銘當「備胎人選」，更向國台辦表達韓國瑜選不下去的訊息。吳敦義今天嚴正駁斥「絕對沒有這種事」，重申不可能「換瑜」。

國民黨文傳會代理主委程美華與考紀會主委魏平政上午隨即在國民黨中央黨部大動作召開記者會，強調媒體報導已造成國民黨名譽損害，將提加重誹謗告訴。

國民黨主席吳敦義今天出席九三軍人節活動，會前受訪時說，「什麼把台灣選舉民調拿給國台辦，令人匪夷所思，絕對沒有這種事」。

吳敦義表示，日前大陸宣布不開放47個城市的自由行到台灣，同時準備把團客減50%，觀光業的理事長向國民黨表示，這樣台灣的旅遊業會崩潰，因此他才派熟悉大陸的大陸事務部主任周繼祥、張顯耀跟國台辦主任劉結一說，不希望大陸用這種方式對待中華民國的觀光旅遊業。

至於是否有派張顯耀跟郭台銘溝通，吳敦義說，這部分都是副主席郝龍斌去溝通，黨有副主席，怎麼會找沒有黨職的人去談。

吳敦義強調，他在中常會宣布過「不會換瑜」，不能重蹈2016年換柱事件的痛苦；媒體追問，是否百分百不會，吳敦義說「不會」。

郝龍斌會後受訪時被問到是否有備胎計劃，郝龍斌說，他沒有聽過，國民黨已經提名韓國瑜，就不可能有備胎。

有關吳郭會進度，郝龍斌說，他8月15日跟郭台銘見面，當時氣氛好，郭也不排斥跟吳敦義見面。目前為止進度一樣，現在就是繼續聯繫，但時間未定；至於進度是否太慢，郝龍斌回應，「慢不重要，有結果比較重要」。

媒體報導，國民黨主席吳敦義派前陸委會副主委張顯耀私下拜會郭台銘，指國民黨總統參選人韓國瑜最後可能選不下去，希望郭台銘當國民黨的「備胎人選」；甚至還派張顯耀帶了一份民調向中國國台辦主任劉結一表達「韓選不下去」的訊息。對於報導內容，國民黨、張顯耀皆已駁斥。（編輯：林淑媛）1080903