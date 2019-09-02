換瑜傳言從何聽說 王金平：媒體傳出來的

（中央社記者范正祥台北2日電）國民黨提名高雄市長韓國瑜參選總統，前立法院長王金平昨天對換瑜傳言表示「有聽說」，引發關注。王金平今天面對媒體詢問從何聽說時說，「怎麼樣傳出來，我記得是你們媒體傳出來的嘛！」

王金平下午前往欣欣秀泰影城觀賞電影「下半場」，接受媒體聯訪作了以上表示。

媒體詢問，昨天談及「有聽說」換瑜傳言是從何聽說。王金平反問媒體，「不是媒體傳出來的嗎？媒體寫出來我們才知道。」他強調，「那根本沒有經過證實嘛！」

王金平說，他都沒有證實過任何事情，他從沒跟外界爆料什麼。

對於前陸委會副主委張顯耀質疑換瑜傳聞是從藍營內部傳出，媒體詢問王金平，覺得換瑜傳言的「內鬼」會是誰。王金平說，「這個因為我沒有經過任何的證實，所以我不能隨便講話。」

王金平表示，「反正媒體你們講的就講很多了啊！媒體人講出來的也很多啊，他們的消息也特別多啊！」

談到電影「下半場」，王金平表示，今天來看電影最主要是關心國片，希望國片能夠獲得民眾支持，他來表達支持的立場。另外這部電影講的是體育，他希望大家能多投入。

談及對於體育政策看法，王金平主張，應該建立一個體育王國，體育署每年預算只有新台幣80幾億元，他希望應該提高到每年應該要有1%的國家預算是用在體育發展，這樣一年大概有200億元，比目前多出100多億元，可以好好發展體育。（編輯：蘇志宗）1080902