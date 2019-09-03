立院新會期17日開議 蘇貞昌施政報告並備詢

（中央社記者范正祥台北3日電）立法院長蘇嘉全今天主持朝野黨團協商決定，立法院新會期17日開議，當天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政報告並備詢。

蘇嘉全下午召集黨團協商，研商「第9屆第8會期開議日」相關事宜。

立法院朝野黨團協商結論，定於17日舉行第9屆第8會期第1次會議（開議日），本次會議暫不處理臨時提案。本會期自20日起，每週五及次週二視為一次院會，國是論壇及臨時提案依往例處理。

17日開議日邀請行政院長率同各部會首長列席進行施政報告，並答覆質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由民進黨團推派4人、國民黨團推派2人、時代力量黨團及親民黨團各推派1人進行。

20日當日及24日上午邀請行政院長、主計長、財政部長列席報告「109年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢，質詢人數由民進黨團推派15人、國民黨團推派11人、時代力量黨團及親民黨團各推派2人進行。

24日下午邀請審計部審計長列席報告107年度中央政府總決算審核報告及其他特別決算審核報告等案審核經過並備諮詢，諮詢人數由民進黨團5人、國民黨團3人、時代力量黨團及親民黨團各推派1人進行，未參加黨團委員得優先發言。

另外，請財政委員會於19日下午5時前將總預算案審查日程及分配表送議事處，提20日院會報告。

朝野黨團今天協商下會期開議日時，民進黨團、國民黨團、親民黨團都支持17日開議。時代力量黨團則主張10日開議。因為時代力量黨團的意見屬於少數，最後決定新會期17日開議，時代力量黨團表達不支持但也不杯葛的立場。

此外，時代力量黨團在朝野黨團協商時，針對香港「反送中」引起後續現階段相關問題提出共同聲明的建議。對此，其他黨團雖然均表關心香港民主自由，但因考量時代力量黨團所提聲明內容涉及修法等法律層面，其他黨團認為應再斟酌，時代力量黨團的提案，當場未獲其他黨團支持，而由各黨團帶回研究。（編輯：林孟汝）1080903