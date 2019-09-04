總統：支持港人追求自由 依循法律提供協助

總統蔡英文（中）4日由內政部長徐國勇（右）、警政署長陳家欽（左）陪同出席「2019國際警察合作論壇－打擊跨境毒品犯罪研討會」，蔡總統會後受訪表示，非常支持香港人民追求自由民主訴求，但不會介入，若港人需要人道協助會依循法律，並依目前情勢發展做出因應。中央社記者王飛華攝 108年9月4日

（中央社記者劉建邦台北4日電）總統蔡英文今天表示，非常支持、關心香港人民追求自由民主訴求，但不會介入，台灣現行法律在必要時已對港民提供協助，若需要人道協助會依循法律，並依目前情勢發展做出因應。

蔡總統上午出席「2019國際警察合作論壇－打擊跨境毒品犯罪研討會」，會後受訪，媒體詢問，關於香港眾志秘書長黃之鋒等人在9月3日訪台，而黃之鋒日前提出希望台灣修訂難民法，協助遭迫害港人的看法。

總統表示，非常支持港人追求自由民主訴求，也希望台灣民眾和世界各國都可持續關心香港，而現行台灣法律已提供基礎，在必要時對港人提供協助。

總統重申，支持且關心港人追求自由民主訴求，但不會介入，且過程中，若港人需要台灣人道協助，會按照法律提供協助，現在法律、運作機制都會依照情勢發展需求，做出因應。

媒體問及，高雄市長韓國瑜對黃之鋒來台一事未有太多回應。蔡總統說，要尋求民意支持並參與競選的人，在面對很多問題時，應要具體表達對每件事情立場，希望韓國瑜可釋疑外界疑慮。

國民黨主席吳敦義昨晚與國民黨總統提名人韓國瑜同台造勢並擁抱，2人同聲批評民進黨執政經濟不佳及兩岸僵局。

對此，總統表示，她的立場很簡單，不論是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，她都會爭取最大支持，也希望集結最大團結力量守護台灣。（編輯：方沛清）1080904