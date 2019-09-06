小資族鬆口氣 8月物價平穩年增0.43%

行政院主計總處6日公布，8月消費者物價指數（CPI）年增0.43%，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增0.39%，整體物價仍屬溫和平穩，8月重要民生物資CPI則年增0.04%。中央社記者王飛華攝 108年9月6日

（中央社記者潘姿羽台北6日電）主計總處今天發布8月消費者物價指數（CPI）年增0.43%，漲幅溫和，17項重要民生物資CPI也幾乎持平，年增率僅0.04%，不論是省吃儉用的小資族，或是需要買菜的家庭主婦，都可以暫時鬆一口氣。

主計總處今天發布8月物價概況，8月CPI年增0.43%，扣除蔬果、能源的核心CPI年增率為0.39%，主計總處專門委員邱淑純表示，物價成長相當溫和。

若觀察波動較大的食物類CPI，8月年漲2.35%，主因是蔬菜及水果受到颱風白鹿豪雨影響，價格分別上漲14.56%及3.57%；不過，蛋類價格續跌8.19%，也抵消部分漲幅。

交通及通訊類CPI年跌2.44%，主計總處表示，主要是國際油價下跌，以及8月航空公司機票優惠、電信業促銷所致。

至於與民眾生活較密切相關的17項重要民生物資，8月平均CPI僅年漲0.04%。邱淑純說，這樣的增幅可說是持平；其中雞蛋年跌10.28%，是因去年8月發生水患，損失不少蛋雞，雞蛋價格衝上兩位數成長，墊高基期。

邱淑純指出，上班族較關注的外食費，8月年增率為1.46%，是2016年1月以來的次低水準，最低為7月的1.44%，推測應與近期燃氣價格走跌，減輕漲價壓力有關。

此外，8月反映廠商進貨成本的躉售物價指數（WPI）年減3.44%，續創近期低點。（編輯：蘇志宗、張均懋）1080906