蔣經國若在世會不會挺韓 蔣萬安：民眾決定總統

國民黨立委蔣萬安（圖）10日接受廣播專訪時被問及，如果他的祖父、故總統蔣經國在世，是否會認為國民黨總統參選人韓國瑜適任領袖？蔣萬安說，民眾才是決定總統的人。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北10日電）國民黨立委蔣萬安今天接受廣播專訪，面對主持人詢問，如果他的祖父、故總統蔣經國在世，會認為國民黨總統參選人韓國瑜適任領袖嗎？對此，蔣經國孫子蔣萬安說，民眾才是主角、才是決定總統的人。

蔣萬安接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪。訪談過程中，主持人周玉蔻談及韓國瑜9月8日在新北市造勢大會情形，她並詢問蔣萬安，「如果您祖父蔣經國先生在世」，會認為韓國瑜適合擔任領袖嗎？

蔣萬安表示，每個人有不同風格，也沒有任何一位參選人是100分，但「韓國瑜是國民黨在這次『唯一提名』的總統參選人，我們就要全力支持。」

蔣萬安強調，絕對應該尊重初選制度，這機制和遊戲規則，之前都已經定好，大家同意，當時參加總統初選的人也承諾要遵守初選結果，誰出線就要支持誰。

談及總統大選，蔣萬安說，民眾最大，民眾才是主角，民眾才是決定總統的人。

主持人詢問，韓國瑜9月8日在新北市造勢大會的表現引發外界一些批評，包括韓國瑜的講話風格，以及前總統馬英九致詞談話遭韓粉不禮貌中斷。對此，蔣萬安認為，韓國瑜9月8日是成功的造勢，但不能說是100分，當中也有可以改進之處。

蔣萬安認為，韓國瑜風格是講庶民的語言。至於馬英九遇到的突發狀況，絕對不是主辦單位願意看到的，相信下次活動一定會更好，避免再發生類似情形。

被問到2020總統與立委選舉，蔣萬安說，總統選舉，支持黨提名的參選人；立委選舉，高標希望國民黨席次過半，要非常拚，相信一定會比這屆席次多。（編輯：楊凱翔）1080910