許信良：中國大陸對台灣的霸凌 是破壞全球化秩序的一環

民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良（圖）9日在接受中央社專訪時表示，中國大陸會走上目前的極權體制，和中國國家主席習近平上台以來推動的打擊貪腐有關。（中央社檔案照片）

許信良專訪2/4（中央社記者朱建陵台北10日電）民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良認為，台灣在美中對抗中不得不選邊，這不只是因為中國大陸極端政治體制脫離了全球化秩序，更因為中國大陸對台灣的霸凌作為。

許信良9日在接受中央社專訪時表示，中國大陸會走上目前的極權體制，和中國國家主席習近平上台以來推動的打擊貪腐有關。他說，習近平打貪反腐的結果，一方面製造了敵人，一方面把派系力量、內部平衡打破，使中國大陸政治體制自然走向了極權。

他認為，這是一種自然的發展，習近平上台之後，面對的是不打擊貪腐可能亡黨的局面，但透過司法手段打擊貪腐，在中國大陸現有體制下很難，只能透過運動方式進行，它的結果就造成了極權，加深了西方社會的疑忌，而極權加上軍事擴張，再加上不遵守自由開放貿易規則，最終造成西方國家的敵視。

這種情況下，許信良認為台灣別無選擇，因為中國大陸破壞全球化秩序的規則，不但包含它的極權政治體制，還包含不斷的擴張，以及毫無節制的對外威脅，更包含對台灣的霸凌。

許信良說：「中國大陸對我們的霸凌，要求必須接受一中原則，這是政治上的片面要求，完全是霸凌。」他說，台灣已經算是經濟強國，在世貿組織中都是經濟實力很前的國家，但中國大陸完全不尊重台灣在全球秩序中應有的地位。

他認為，中國大陸自己知道，面對目前的國際形勢變化，對台灣、香港、美國及世界的作為必須調整，否則必然成為新冷戰的一個中心，必然歸於失敗，因為以中國大陸為核心的國家，並不足以支撐中國大陸目前的發展需要。

許信良說，中國大陸的調整，對香港、台灣的態度改變，就是最好的開始。

許信良認為，中國大陸對香港，也是一種霸凌，不尊重香港的「一國兩制」。他表示，香港反送中已經3個月，中國大陸當然有能力以武力解決，但如果真的採取這種作為，就是宣告和西方世界以及全球化秩序對抗，相信中國大陸不敢，因為他知道自己不如當年的蘇聯，無法成為新冷戰的一個中心。

根據日前外洩的香港特區行政首長林鄭月娥一次內部講話，林鄭認為，北京並沒有動用軍隊處理香港反送中情勢的計劃，也沒有為解決反送中問題設定期限。

許信良認為，在目前美國、中國關係的大局中，台灣能做的，就是等待中國大陸做出調整，自身沒什麼好調整的。

他說，民進黨立足於抵抗中國大陸霸凌，但國民黨沒有一點抵抗中國霸凌的意志，這是最大的不同，民進黨必須堅守目前的立場，因為中國大陸不只要面對我們，還要面對世界，全世界都在看。（編輯：林克倫）1080910