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國造巡防艦延宕 海軍：中科院已盡力克服

最新更新：2019/09/14 13:38

（中央社記者游凱翔台北14日電）媒體今天報導，國艦國造多波折，國造巡防艦延宕。海軍司令部回應，巡防艦案為科研案，發展過程中會受到技術限制、輸出許可或物料來源等因素影響，可能延宕是無法避免，中科院在此方面已盡力克服。

海軍發布新聞稿回應，造艦案預算的編列，是依據敵情威脅、作戰需求，國防預算額度與戰力優先等級訂定，規劃為軍事投資及科技研發案，其中科研案是前瞻未來作戰需求建案。

海軍指出，新一代巡防艦就是科研案。發展過程中會受技術限制、輸出許可或物料來源等因素影響，可能延宕是無法避免，中科院在這方面已盡力克服。

針對目前的造艦規劃，海軍也表示，目前執行各造艦規劃，共計有潛艦國造、快速布雷艇、兩棲船塢運輸艦、沱江後續艦等；未來將持續執行新一代飛彈巡防艦、新型救難艦、微型飛彈突擊艇等。

海軍強調，「國艦國造」政策的執行，將能帶動國內造船與科技產業，促進經濟發展、增加國人就業人數、除創造國防安全與經濟發展、擴大內需雙贏的目標外，同時在國際上提升國家競爭力，政府國艦國造絕對是正確的政策，這是福國利民的重大指標，呼籲國人支持。（編輯：黃國倫）1080914

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