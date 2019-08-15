109年國防預算創歷年新高 占GDP比例達2.3%

（中央社記者顧荃台北15日電）民國109年度國防部預算編列新台幣3580億元，加計非營業特種基金更高達4113億，國防預算占GDP比例2.3%，主計總處主計長朱澤民表示，兩項金額都是歷年新高，但GDP占比不是歷年最高。

行政院會今天通過109年度中央政府總預算案，國防部預算歲出編列新台幣3580億元，比108年增175億，約成長5.2%。朱澤民表示，109年國防預算是歷年來最高。

朱澤民表示，若再加上非營業特種基金，也就是國軍營舍改建跟維護費533億元，國防部主管預算共4113億；他指出，108年5月時預測108年GDP為18.19兆元，4113億元占GDP比例約為2.3%，比108年國防預算占GDP達2.1%，成長0.2個百分點。

朱澤民說，若從金額來看，不論是3580億或是加上非營業特種基金的4113億元，都是歷年來新高；不過占GDP比例則不是歷年最高，過去在90年國防預算曾占3.2%，後來一度逐年下降，近年才又逐漸提高。

朱澤民指出，國防部主管預算分為三部分，一是人員維持費，109年編列1662億，比108年增加97億，主因是國軍人員的編現比（編制人員與現有人員比例）約80%，國防部為達到人力需求，希望編現比提高到90%，因此人員維持費增加97億元。

朱澤民說，第二是作業維持費，109年編列958億；第三是軍事投資，109年編列960億，比108年增加62億，軍事投資預算也包括國機國造的64億與國艦國造154億。以上三項共計3580億元；另外，新式戰機特別預算編列50億元。（編輯：楊凱翔）1080815