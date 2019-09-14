全力鞏固邦誼 徐斯儉擬16日抵索羅門訪問

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）外交部政務次長徐斯儉將於週末出發訪問南太友邦索羅門，預計16日抵達，並爭取與索國總理蘇嘉瓦瑞會面，全力鞏固與索羅門的邦交。

索羅門是台灣6個太平洋友邦之一。知情人士透露，徐斯儉將於週末出發前往索羅門，預計下週一抵達，將全力鞏固外交。

台索邦交近來備受關注，索國外長馬內列（Jeremiah Manele）日前訪台，並與外交部長吳釗燮9日共同舉行媒體見面會，兩人致詞後，由徐斯儉、索國外交部次長貝克（Collin Beck）回答媒體提問。

貝克回應媒體提問時，主動提及徐斯儉規劃下週訪問索羅門。徐斯儉當時表示，這次訪問索羅門主要是希望討論兩國現行的合作計畫如何加強，新的計畫如何展開等。

不料，立場挺台的馬內列還沒回到索國，索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）就在13日召集內閣及民主進步執政聯盟（DCGA）的黨團成員召開會議，聽取跨黨派小組有關索國對台邦交是否轉向中國的評估報告。

跨黨派小組的報告建議總理府在9月中前與中國建交，趕在中國慶祝10月1日建國70週年前。總理府新聞秘書艾葛宜（Alex Akwai）指出，當天會議並沒有討論報告內容，17日將再度開會，希望21日前能做出決定。

在台索邦誼引發關注之際，桃園市議員王浩宇今天也在臉書發文表示，「中國正以無息貸款誘惑海地與台灣斷交、承認一個中國」。外交部發言人歐江安對此鄭重澄清，「我國與海地邦誼穩固，關係友好。」各項合作計畫都順利推動中。

歐江安說，台灣在海地執行的合作計畫成果深獲各界肯定，海地高層並多次重申樂願深化與台灣的邦交關係，並將持續支持台灣各項國際參與。

她並指出，經外交部查證，中國駐海地商辦處代表王向陽9月初在海地媒體發表類似的不實言論，企圖混淆國際視聽。若王浩宇對台灣與友邦關係等外交議題有疑問，歡迎先聯繫外交部進行查證。

根據中國駐海地貿易發展辦事處網站資訊，王向陽接受海地媒體「新聞人報」訪問時表示，中國與海地都有發展兩國關係的願望；在「一個中國原則」基礎上，中國政府希望與海地建立正常的國家關係。

歐江安則強調，外交部、駐海地大使館將秉持「踏實外交、互惠互助」原則，在台海兩國友好關係的基礎上，持續協助海地推動各項有助國計民生的合作計畫。「中華民國台灣是以實際行動而非華而不實的謊言」，踏實執行各項合作計畫，直接、具體嘉惠海國人民。（編輯：郭萍英）1080914