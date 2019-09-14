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中文超溜 新任歐盟駐台代表：全家人都喜歡台灣[影]

最新更新：2019/09/14 18:03
新任歐盟駐台代表高哲夫透過影片、以流利的中文向台灣民眾打招呼。（圖取自facebook.com/euintaiwan）
新任歐盟駐台代表高哲夫透過影片、以流利的中文向台灣民眾打招呼。（圖取自facebook.com/euintaiwan）

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）剛結束歐盟總部的會議、回到台灣的新任歐盟駐台代表高哲夫透過影片向台灣民眾打招呼，以流利的中文表示，很期待與台灣各界合作，一起促進雙邊關係；他和太太、2個兒子都很喜歡台灣。

來自波蘭、曾任歐盟對外事務部「亞洲事務協調會議」主席的高哲夫（Filip Grzegorzewski）9月1日正式接任歐盟駐台一職。歐盟全球使節會議（EU Ambassadors Conference）於9月第一週在布魯塞爾舉行，派駐全球各代表團的歐盟使節與會，高哲夫也在其中。

近日回到台灣的高哲夫錄製一段影片向台灣民眾打招呼，影片在歐洲經貿辦事處的臉書上發布。

他在影片中表示，很期待跟台灣各界人士展開合作，一起促進台灣、歐盟的雙邊關係。

他也說，他和妻子、2個兒子都很喜歡台灣人的友善，以及台灣社會的民主、自由、開放，「當然還有美味的台灣小吃」。

歐洲經貿辦事處指出，現年43歲的高哲夫是歐盟資深外交官員，並曾派駐北京，精通亞洲事務。他擁有波蘭華沙大學國際關係及中國研究學位，通曉波蘭語、英語、法語及中文。

派駐台灣之前，高哲夫於2015年至2019年8月擔任歐盟對外事務部「亞洲事務協調會議」主席。他過去也曾擔任波蘭外交部亞太司司長、歐盟駐中國兼駐蒙古代表團政治參事等職。（編輯：趙蔚蘭）1080914

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