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世界盃男籃賽西班牙奪冠 盧比歐獲選MVP

最新更新：2019/09/16 07:17
西班牙球星盧比歐（前）在世界盃男籃賽決賽攻下20分，率隊以95比75擊敗阿根廷奪冠，獲選MVP。（圖取自twitter.com/rickyrubio9）
西班牙球星盧比歐（前）在世界盃男籃賽決賽攻下20分，率隊以95比75擊敗阿根廷奪冠，獲選MVP。（圖取自twitter.com/rickyrubio9）

（中央社北京15日綜合外電報導）西班牙球星盧比歐今天表現神勇，在世界盃男籃賽決賽攻下20分，率隊以95比75擊敗阿根廷奪冠，獲選最有價值球員（MVP），並入選世界盃最佳五人陣容。

NBA鳳凰城太陽控球後衛盧比歐（Ricky Rubio）在這屆世界盃打出生涯最佳表現，助西班牙繼2006年在世界盃前身世錦賽奪冠後再度稱王，因而繼保羅．賈索（Pau Gasol）之後成為歷來第2位在世界大賽獲得MVP榮銜的西班牙球員。

盧比歐平均每場比賽貢獻16.4分，並有6次助攻和4.6個籃板，他在最後階段越戰越勇，4強賽對澳洲之戰拿下19分和12次助攻，外加7個籃板，助球隊挺進冠軍戰。

盧比歐的隊友馬克．賈索（Marc Gasol）對西班牙奪冠也貢獻甚大，這位中鋒大將平均每場拿下14.4分和5.5個籃板，並有4.1次助攻，因此也獲選最佳五人。

另外3位入選球員是阿根廷39歲的「五朝元老」史柯拉（Luis Scola），以及塞爾維亞的鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和法國的得分之鑰福尼耶（Evan Fournier）。

在中國舉行的本屆世界盃男籃賽，鮑格達諾維奇8場比賽共拿下183分，名列所有球員之冠，平均每場得22.9分。福尼耶平均每場拿19.8分。史柯拉平均每場拿17.9分，助阿根廷第2度贏得亞軍。（譯者：林治平）1080916

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