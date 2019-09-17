海軍基隆港營區28日參觀活動 首次開放派里級銘傳艦

（中央社記者游凱翔台北17日電）海軍108年「國防知性之旅，營區開放活動」，28日上午8時至下午4時在基隆港東4至東5、西3至西5碼頭登場，去年11月成軍的派里級銘傳軍艦（PFG-1112），將首次開放民眾登艦參觀。

國防部上午舉行例行記者會，海軍艦隊指揮部參謀長陳道輝少將表示，海軍民國108年「國防知性之旅，營區開放活動」，28日上午8時至下午4時在基隆港東4至東5、西3至西5碼頭登場，區分為艦艇開放參觀、地面裝備靜態展示、陸上戰技表演、海上操演、民間團體表演、人才招募博覽會及園遊會等活動；活動剛開始時，黑鷹直升機將衝場。

艦艇開放參觀部分，茄比級（海獅潛艦）、沱江級（沱江軍艦）、永靖級（永安軍艦）、錦江級（新江軍艦）、磐石級（磐石軍艦）、派里級（銘傳軍艦）將開放民眾登鑑參觀。

海獅潛艦部分，陳道輝也提醒，受限潛艦通道狹窄，且須攀爬垂直梯進出艙內，考量民眾的安全，所攜帶的手提袋、背包均暫時保管在寄物區，參觀結束後領回；此外，女性民眾也應避免穿著裙子及高跟鞋登鑑，年長、幼童及行動不便者，也儘量避免入艦參觀。

交通資訊部分，因場地限制不規劃接駁及停車場，僅提供周邊收費停車場資訊，並鼓勵民眾搭乘大眾交通工具前往。西碼頭前往方式，由基隆火車站往港西街步行約2分鐘；東碼頭前往方式，從基隆火車站搭乘101、103、104公車至信七路口下車後，步行3分鐘。

此次營區開放較特別的地方在於，去年11月在高雄成軍的原裝派里級銘傳軍艦（PFG-1112）將首度參與營區開放，並開放民眾登艦參觀。

海軍向美國採購的兩艘原裝派里級軍艦，海軍定名「銘傳（PFG-1112）」與「逢甲（PFG-1115）」，已在106年5月抵達高雄左營軍港，歷經成軍訓練，去年11月舉辦成軍典禮，配置海軍146艦隊，負責淡澎海域監偵。

根據海軍資料，派里艦長136公尺、艦寬14公尺、吃水6.7公尺、滿載排水量約4100噸；最高巡航速度約29節、續航距離約4500海里；主要武器為76快砲、方陣快砲、標準一型飛彈及魚叉飛彈；並配置AN/SQQ-89反潛作戰系統、SQR-19拖曳式聲納、SQS-58艦首聲納。

最大的亮點，除了是美國原裝外，還有艦尾配置「拖曳式陣列聲納」，可減少艦體本身噪音干擾，更精準探測水下潛艦，反潛戰力大幅提升。（編輯：楊凱翔）1080917