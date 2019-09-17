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金管會重罰南山人壽3000萬元 董事長停職2年

最新更新：2019/09/17 17:18
南山人壽新系統上線後不斷出包，經第三方專業機構查證後發現有內控等嚴重缺失，遭金管會重罰3000萬元罰鍰。（中央社檔案照片）
南山人壽新系統上線後不斷出包，經第三方專業機構查證後發現有內控等嚴重缺失，遭金管會重罰3000萬元罰鍰。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈台北17日電）南山人壽新系統上線後不斷出包，經第三方專業機構查證後發現有內控等嚴重缺失，金管會今天重罰3000萬元罰鍰，且停止南山壽董事長杜英宗2年職務，調降前總稽核楊玠青30%薪資一年。

南山人壽境界系統自去年9月上線後不斷出包，金融監督管理委員會保險局局長施瓊華今天表示，經第三方專業機構針對系統上線造成諸多嚴重問題查證後，發現南山壽相關監督管理、內部控制有嚴重缺失，違反保險法規及有礙公司健全經營，依保險法核處南山壽新台幣3000萬元罰鍰，並予以5項糾正處分。

除了鉅額罰鍰之外，施瓊華也表示，將停止南山人壽投資型保險商品新契約業務，直至投資型保險商品資訊系統改善完成，經金管會認可的第三方專業機構查核驗證通過，才可以恢復辦理。

另外，南山壽董事長杜英宗將暫停職務2年，且停止董事及董事長職務期間，不得支付或給予任何形式報酬及福利；前總稽核楊玠青也被調降薪資30%一年。（編輯：林孟汝）1080917

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