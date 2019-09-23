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直播主之亂雄檢聲押兩直播主 雄院將開庭裁定

最新更新：2019/09/23 07:33
高雄直播主糾紛街頭衝突事件，刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市刑大成立專案小組，21日北上新北中和逮捕直播主連千毅（左2）。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 108年9月21日
高雄直播主糾紛街頭衝突事件，刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市刑大成立專案小組，21日北上新北中和逮捕直播主連千毅（左2）。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 108年9月21日

（中央社記者程啟峰高雄23日電）警方偵辦直播主互嗆衍生的街頭暴力案，21日拘捕涉案的直播主連千毅、鄭又仁並於昨晚移送雄檢，經檢察官漏夜偵訊後向法院聲押禁見連、鄭兩人，高雄地院今天將開庭裁定。

直播主連千毅疑與綽號「大仁哥」的鄭又仁日前在網路細故互嗆，衍生高雄街頭接連發生砸店、砸車、槍擊案件，兩人21日先後落網，因拒絕夜間偵訊待在高市警局刑警大隊拘留所一夜。警方昨天另將同案連的邱姓男員工帶回偵辦。

警方昨晚陸續將連、鄭、邱3人移送高雄地檢署複訊，檢察官訊後依涉嫌槍砲、組織犯罪、恐嚇等罪向高雄地方法院聲請羈押禁見連千毅，隨後再以涉嫌恐嚇且有勾串共犯證人之虞向法院聲押禁見鄭又仁；邱男則諭令新台幣5萬元交保。

連千毅及鄭又仁昨夜被檢察官聲押後，雙雙移送至高雄地方法院法警室拘留室過夜，高雄地院法官稍晚上班時間將對本案閱卷後，再開聲押庭裁定是否准予羈押。

本案警方累計逮捕約70人，其中已有8人在押，另一名少年遭高雄少年及家事法院裁定收容。（編輯：陳彥鈞）1080923

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