梅西擊敗C羅范迪克 榮獲FIFA最佳男子球員獎[影]

（中央社米蘭23日綜合外電報導）阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天擊敗荷蘭的范迪克（Virgil van Dijk）和葡萄牙的「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），贏得國際足球總會（FIFA）最佳男子球員獎。

國際足總頒發的「國際足總世界足球先生」（FIFA World Player of the Year）和「法國足球」（France Football）雜誌主辦的「金球獎」（Ballon d'Or）2010年合併頒發，改名為「國際足總金球獎」，但6年後分家。國際足總2016年成立國際足總最佳男子球員獎（The Best FIFA Men's Player）。

法新社報導，C羅2016年和2017年連續拿下國際足總最佳男子球員獎；克羅埃西亞中場莫德里奇（Luka Modric）去年擊敗C羅和梅西獲獎；梅西今年首度贏得這項殊榮。C羅今天沒有出席頒獎典禮。

梅西2009年贏得國際足總世界足球先生，2010、2011、2012和2015年獲得國際足總金球獎，今天贏得國際足總最佳男子球員獎，共6度獲獎創下紀錄。

梅西說：「我要感謝給予我這項肯定的評審。對我而言最重要的是集體榮譽，不過今夜對我來說也是非常別具意義。」

路透社報導，梅西上季助巴塞隆納隊贏得西班牙甲級足球聯賽冠軍，這位歐洲金靴獎得主在所有賽事58場比賽踢進54球。然而梅西效力的阿根廷國家隊，在美洲盃（Copa America）準決賽敗給宿敵巴西。

不過梅西今天得獎稍微出人意外，外界大多看好是英格蘭超級聯賽利物浦的中後場大將范迪克獲獎。范迪克上季助利物浦抱回歐洲冠軍聯賽（Champions League）冠軍，他上個月剛贏得歐洲足球總會（UEFA）年度最佳球員獎。

至於今天在義大利米蘭頒發的其他獎項，美國女足隊隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）獲得國際足總最佳女子球員獎，她在7月的世界盃女子足球賽率領美國完成2連霸壯舉，這也是隊史第4座世界盃冠軍。

利物浦教頭克羅普（Jurgen Klopp）贏得國際足總最佳男子教練獎；美國女足隊教頭艾里斯（Jill Ellis）拿下國際足總最佳女子教練獎。

此外，金球獎將在12月2日宣布得主，32歲的梅西和28歲的范迪克都是得獎大熱門。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1080924