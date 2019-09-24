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台灣吉里巴斯斷交
台灣9月16日才與南太島國索羅門群島斷交，外交部長吳釗燮20日宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係。
台灣吉里巴斯斷交
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台灣吉里巴斯斷交1/23

中國奪友邦 歐盟發聲：台灣是理念相近夥伴

最新更新：2019/09/24 13:12
對於中國接連奪台灣在太平洋2邦交國，歐盟表示台灣是理念相近的夥伴，鼓勵台灣積極參與國際事務。圖為外交部20日大廳內的吉里巴斯國旗（右起第5面）前大廳。（中央社檔案照片）
對於中國接連奪台灣在太平洋2邦交國，歐盟表示台灣是理念相近的夥伴，鼓勵台灣積極參與國際事務。圖為外交部20日大廳內的吉里巴斯國旗（右起第5面）前大廳。（中央社檔案照片）

（中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電）中國接連奪台灣在太平洋2邦交國，國際關注是否破壞區域穩定。歐洲聯盟表示，在太平洋地區存在重大利益，尋求與所有夥伴合作，而台灣是歐盟理念相近的夥伴。

一位不具名的歐盟（EU）發言人23日晚間以電郵回覆中央社詢問，表示儘管地理位置相距遙遠，但歐盟在太平洋地區存在重大利益，尋求與所有太平洋夥伴的合作。

歐盟說明目前參與太平洋地區事務主要透過政治對話和援助方式，幫助促進地區的和平、安全與繁榮。

這位發言人指出，知曉在索羅門及吉里巴斯政府決定改與北京外交承認後，台灣決定終止邦交。強調歐盟在符合其一中政策下與台灣發展更緊密的關係與合作。

這位發言人指出，歐盟在沒有外交承認的情況下與台灣接觸，鼓勵台灣積極參與國際事務。而台灣以民主、法治及人權為基礎的治理基礎，在許多方面與歐盟都是理念相近的夥伴。

歐盟重申鼓勵中國與台灣進行對話，對自2016年以來兩岸關係一直凍結的情況感到遺憾。

台灣分別在16日及20日宣布與太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯終止外交關係。

在與索羅門斷交前，美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）11日表示，台索保有外交夥伴能確保台灣不被孤立，也能確保台灣與區域的和平與穩定。

在與吉里巴斯斷交後，美國白宮資深官員20日說，吉里巴斯外交轉向，無助印太區域的和平與穩定。

中國在印太的擴張破壞區域穩定，除威脅台灣邦交外，也影響美國、澳洲、紐西蘭、甚至是歐盟利益；2018年歐盟外長會議曾宣示歐洲和亞洲安全相通，面對當今的挑戰威脅，維護和平及國際合作是雙方共同利益。（編輯：馮昭）1080924

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