陳明文掉錢案引爆立院火氣 藍委怒罵高鐵董事長

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）民進黨立委陳明文日前在高鐵上遺失新台幣300萬元，高鐵董事長江耀宗今天赴立法院財委會備詢，藍委不滿他不肯詳細說明掉錢案，要求江說清楚才能下台，引發在場綠委不滿，雙方唇槍舌戰，會議暫時休息10分鐘。

針對立委陳明文日前於高鐵列車遺失裝有新台幣300萬元行李一事，立法院財政委員會今天邀請金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮、行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂及交通部路政司司長陳文瑞等相關部會官員進行專題報告，並備質詢。

會中，國民黨籍財委會召委費鴻泰要求高鐵董事長江耀宗，針對陳明文行李遺失時間點、流程等細節進行說明。

江耀宗上台後表示，高鐵可對外說明內容，但均已列入交通部報告當中一併交代，其餘細節由於案件已進入司法偵查階段，不便詳細說明。

江耀宗說法立即惹怒費鴻泰，大罵江耀宗「你是誰，什麼態度，我在立法院待了15年，沒看過這麼囂張的小官，你了不起啊」，並要求江耀宗「不說清楚就給我站著」，堅持要求江耀宗要把資料準備好才能下台，並宣布休息10分鐘。

不過，費鴻泰動作引來民進黨立委吳秉叡不滿，批評召委影響後面委員質詢時間，並質疑為何不讓江耀宗在休息時間下台，批評「當立委官那麼大」，雙方相互叫囂。

10分鐘休息後，會議繼續進行，江耀宗補充說明，當天列車於中午12點10分抵達南港站，清潔人員拾獲一個登機箱後交給站務同仁，發現內容物後送到派出所，之後便有失主來協尋，經過相關程序，清點後完成入庫，失主依程序領取遺失物。

江耀宗表示，全案已進入司法程序，相關人員正在配合檢調調查並提供資料，其餘細節基於偵查不公開及旅客隱私，無法進一步說明。今日財委會會議由9點開始，直至約9點50分才結束官員報告環節，進入立委詢答環節。（編輯：林淑媛）1080925