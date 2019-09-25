京華城11/30熄燈 將辦封館拍賣道別

歷經4次標售，台北市京華城購物中心25日由同屬威京集團的中石化子公司鼎越開發以新台幣372億元得標。中央社記者張新偉攝 108年9月25日

（中央社記者吳柏緯台北25日電）京華城確定於11月30日熄燈，120位員工將會依勞基法規定資遣，仍在營運的200個櫃位大多合約到11月底。京華城表示，熄燈前將舉辦封館拍賣與消費者道別。

京華城發言人阮信囊受訪時指出，目前京華城120名員工將會遵照勞基法的規定資遣，同時會協助有意願的同仁轉往集團內的其他事業體任職。除此之外，也有與其他百貨同業保持良好溝通，若有適合的百貨職缺也會協助京華城員工轉介。

目前京華城內還有約200個櫃位，阮信囊表示，由於從去年開始進行標售作業，因此京華城與櫃位業者都是簽訂短期合約，目前大多合約都是到11月底，極少數是到12月底。這一兩日就會陸續以正式書面文件通知業者，說明董事會的決定。

阮信囊說，一直有與員工及業者溝通，表達京華城會朝著出售的方向前進，因此大家都能夠理解，不會感到突然。

進入倒數，阮信囊表示，熄燈前將會規劃封館拍賣，感謝消費者這些年來的支持。不過具體時間仍須討論，會盡快向外界公布。（編輯：趙蔚蘭）1080925