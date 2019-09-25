京華城售自家人 專家：借新還舊不落他手

台北市京華城購物中心25日進行第4次標售，由同屬威京集團的中石化子公司鼎越開發得標。中央社記者張新偉攝 108年9月25日

（中央社記者韋樞台北25日電）歷經4度標售才標脫的北市京華城購物中心，今天由同集團中石化子公司鼎越開發以372億1萬元標得。房產專家表示，此舉不但可借新款還舊款，並確保房產價值、不落他手，一舉三得。

台北市京華城購物中心歷經4次標售，今天終於標脫，超乎想像的的是由同集團的中石化子公司鼎越開發以新台幣372億1萬元得標。

興富發建設直到今天下午1時許才發布重大訊息決定參與投標，但最後由京華城自家人得標，相當令外界意外。

房地產專家表示，外界難免會以「左手賣右手」的角度來評估這項交易，但事實上，先前京華城營運情況低迷，聯貸至少還有90餘億元未還，聯貸案的主辦銀行凱基銀行早就希望京華城處置資產，只是事與願違，前3次標售均因無人投標及無有效標單等因素而流標，若再流標下去，恐怕銀行團會更受不了。

今天傍晚中石化對此交易的重大訊息說明中亦透露出訊息，凱基銀行在第3次標售時流標後希望中石化以京華城最大股東身分「參與研議合作」方案，而中石化也尋訪開發商共同投標，同時在內部進行詳細評估認為這項標售仍有前景，最後才決定由旗下鼎越開發獨自參與投標。

房產專家表示，這項交易標脫金額高達372億1萬元，與第1次標脫底價380億元相去不遠，且還有興富發參與投標。意味著京華城的房與地有一定的市場價值，未來鼎越開發將獲得母公司中石化的增資，再來向新的銀行團辦理土地和建築融資貸款的行情不會少，不但可以借新款還舊款，讓前一手的聯貸案劃上句點，讓聯貸銀行鬆一口氣。

此外，專家認為，鼎越以372億餘元標得，未來興建商辦園區4大棟19層辦公大樓時，在東區辦公空間極度缺乏供給之下，價格不會差，藉由預售、邊建邊售或出租等方式並存，讓營收與獲利細水長流進來，確保京華城股東們的權益，也穩住了未來威京集團擁有頂級辦公園區的價值底線，如同「價格錨定」。

房產專家認為，以威京集團過去重大建設的模式，亞太會館拆除後改建為豪宅「陶朱隱園」，結果仍由自家人地主亞太工商聯與中華工程合作建設和營造事務，而第1戶「陶朱隱園」也是出售給同為威京集團關係企業的承耀公司，而這次京華城亦由自家人標得，印證了威京集團緊握寶貴資產的風格。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，京華城創下了很多紀錄，它是第1個工業地變身的百貨公司，也是台北金額最高的土地標售案。京華城早年是工業用地，威京集團買下後透過捐地30%，將第3種工業用地變更為第3種商業用地，容積率392%。

張旭嵐說，經歷幾年申請後，2017年都審會終於通過京華城容積率一案，將容積率392%提高到560%，立刻把京華城可開發樓地板面積從約1.9萬坪增加到2.7萬坪，足足多了8000坪左右，加計公設則約1萬坪，市場估計兩者相差的利益超過百億元。（編輯：黃國倫）1080925