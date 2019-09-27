中石化標下京華城 控告民代及名嘴不實抹黑

（中央社記者韋樞台北27日電）中石化子公司鼎越開發以新台幣372億1萬元標下京華城購物中心，中石化發現名嘴和民代紛紛在電視節目散布不實消息，誤導投資大眾，今天決定提起訴訟。

這起標售案引發各界議論，某些民意代表和電視名嘴在電視節目中發表言論。但中石化發現，他們所陳述的內容不但不實、誤導投資大眾，且涉及誹謗及損害他人名譽。

中石化表示，鼎越公司投標京華城是在嚴謹程序下，經洽請3家不動產估價師事務所出具3份估價報告、4家律師事務所出具4份法律意見書及1家會計師事務所出具價格合理性意見書後，經過審計委員會、董事會耗費諸多時間，詳細完整討論，並在依法利益迴避下決議通過，並無媒體所指未經董事會決議情事。

中石化指出，中石化已於25日傍晚於證交所召開重大訊息說明會中，明白表示未來京華城拆除後將規劃興闢「頂級商辦」，結果民代和名嘴卻說成要蓋豪宅、炒房，顯然張冠李戴，散布不實訊息。

此外，京華城容積率依法是560%，在前台北市長郝龍斌時代遭解讀為392%，經監察院數次糾正後，依法回復京華城容積率為560%，並無特權變更容積率。

中石化發現名嘴在節目中稱小沈（威京集團主席沈慶京）是幕後主使、3位獨董沒良心、沒道德等語，明顯與事實不符，惡意指摘、抹黑相關人等，這些名嘴和民代已涉及誹謗及損害他人名譽。

中石化強調，針對散布不實、誤導投資大眾及投資市場的言論，若有損及中石化及鼎越的利益，影響中石化的股價及投資人信心，中石化將提起訴訟，以捍衛企業和投資人權益。（編輯：楊凱翔）1080927