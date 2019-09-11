京華城標售 兒童職業體驗場BabyBoss11月底歇業

受京華城標售，可能在年底熄燈影響，位於京華城7樓，華人第一座兒童職業體驗場，中保科技集團轉投資的BabyBoss也將在11月底暫時喊停。（圖取自facebook.com/iLoveBabyBoss）

（中央社記者潘智義台北11日電）受京華城標售，可能在年底熄燈影響，位於京華城7樓，華人第一座兒童職業體驗場，中保科技集團轉投資的BabyBoss也將在11月底暫時喊停，是否另覓新地開業，目前仍在評估。

中保科技集團總管理處總經理朱漢光表示，位於京華城的BabyBoss占地2300坪，是全球第4座兒童職業體驗場所，在華人圈頗負盛名，除了大台北地區的遊客之外，從南部北上的遊客也不少，更有小學的校外教學直接安排BabyBoss行程，中國大陸、港澳、星馬的海外觀光客，若有親子旅遊也會到此一遊。

朱漢光指出，BabyBoss在京華城租下環狀區塊的一個樓層，除了所在地7樓之外，也帶動6樓、8樓的親子產業，嬰童用品服裝店就開了好多家。

他說，不論京華城標售是否順利，未來都充滿變數，且BabyBoss租約已到期展延多次，所以評估另外找尋合適地點，重新開業的可能是比較可行的方案，但前提是必須完全符合3個條件。

第1是單層樓地板面積超過2000坪，因為營運地點集中在一個樓層，地方夠大，小朋友有較大的活動空間，安全照顧方面也較有保障；第2個條件是交通便利、第3租金合理，缺一不可。

不過，這樣的地點難尋，BabyBoss營業新址原則上以雙北為主，畢竟台灣人口集中在台北市、新北市，只是目前尚未找到合適地點，一切都要再評估。（編輯：蘇志宗）1080911