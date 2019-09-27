ICAO台美雙邊會談 美重申支持台灣參與

為了感謝友邦與理念相近國家對台灣的支持，駐加代表處與台灣代表團26日晚間舉行外交酒會，除史瓦帝尼、海地等9個邦交國代表外，包括美國在內的6個國家代表與多個非政府組織成員也與會，共超過150位嘉賓。（駐加代表處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 108年9月27日

（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）儘管台灣今年無緣參與國際民航組織（ICAO）大會，台美仍在場外安排雙邊會談。美方代表除當面向代表團重申支持台灣參與ICAO外，也撥空出席代表團在蒙特婁主辦的外交酒會。

美方此次派出的與會代表主要是局處層級的技術性官員，駐加拿大台北經濟文化代表處代表陳文儀指出，美台雙邊主要是針對技術性議題交換意見，包括在面對未來挑戰時要如何共同合作。

陳文儀也透露，美方在雙邊會談中當面向台灣代表團重申支持台灣參與ICAO大會的立場。

為了感謝友邦與理念相近國家對台灣的支持，駐加代表處與台灣代表團今晚特別舉行外交酒會，除史瓦帝尼、海地、聖露西亞等9個邦交國代表與會外，也有包括美國在內的6個國家代表與多個非政府組織成員，超過150位嘉賓與會。

問及美方出席層級，陳文儀低調表示，「符合預期」，「能期待的都有到現場」，充分展現美方對台灣的支持。

除了與美方外，代表團今天也與吐瓦魯、貝里斯、宏都拉斯等友邦進行雙邊會談。

交通部民航局副局長何淑萍表示，ICAO大會今天通過「全球空中航行計畫」最新版，規劃未來15年的全球航行願景。

在此計畫下，何淑萍指出，各區域也會規劃區域空中航行計畫。這項計畫需要區域內各國相互溝通，達成一致的做法，才能相互合作，確保飛航安全。在如此重要的計畫中，負責台北飛航情報區的台灣卻被排除在外，將使區域甚至全球飛航安全出現缺漏。

何淑萍也指出，台灣在航空系統模組技術上，已經有部分技術超越許多亞太國家。在最新版的航行計畫通過後，應當將台灣納入相關專業技術會談，讓他國了解台灣技術，也讓台灣能了解國際最新規範，有益於全球航空產業發展。（編輯：林憬屏）1080927