台積電反擊格芯 在美德新加坡控侵犯25項專利

（中央社記者張建中新竹1日電）晶圓代工廠台積電針對格芯（GlobalFoundries）先前控告侵犯專利權展開反擊，在美國、德國及新加坡三地對格芯提起訴訟，控告格芯侵犯25項專利。

格芯8月在美國與德國控告台積電侵犯其16項專利權時，台積電不僅認為格芯的侵權指控毫無根據，並預告將盡所能，以一切可能的方法做出反擊，保護自主研發的專有技術。

美國國際貿易委員會（ITC）於9月27日決定針對格芯控告台積電侵權案展開調查，台積電隨即於9月30日展開反擊，在美國、德國及新加坡三地控告格芯侵犯包括40奈米、28奈米、22奈米、14奈米及12奈米等製程的25項專利。

台積電要求法院核發禁制令，禁止格芯生產及銷售侵權的半導體產品，也對非法使用台積電半導體專利技術與銷售侵權產品的格芯尋求實質性的損害賠償。

台積電指出，控告格芯侵犯的25項專利涉及鰭式場效電晶體（FinFET）設計、淺溝槽隔離技術、雙重曝光方法、先進密封環及閘極結構，以及創新的接觸蝕刻停止層設計，這些特定技術涵蓋了成熟及先進半導體製程技術的核心功能。

台積電強調，有爭議的專利僅占公司廣泛專利組合的一小部分，目前全球擁有超過3萬7000項專利，並在去年已連續3年成為全美前10大發明專利權人。

台積電副總經理暨法務長方淑華表示，台積電的專利反映了數十年來投入數百億資金進行研發的創新成果，對半導體製程技術的發展做出了重大的貢獻。

方淑華說，這次提出法律訴訟為要保護台積電的聲譽、龐大的投資、近500家客戶，及全世界的消費者，確保大家都能夠受惠於廣泛支援行動裝置、5G、人工智慧、物聯網，及高效能運算等應用的最先進半導體技術，這些應用對於公共利益極為重要。（編輯：楊玫寧）1081001