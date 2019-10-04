美移民局規定 蘇貞昌：凸顯台灣和中國不同

（中央社記者陳俊華台北4日電）美國國籍暨移民局規定，申請歸化美國的台灣民眾得以填寫「台灣」為國籍。行政院長蘇貞昌今天說，「台灣」是世界各國較易辨識，美國藉此凸顯台灣和中國的不同，更進一步符合事實。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率領內閣官員列席備詢，他會前受訪時表示，「台灣就是台灣」，大家認知「中國」就是中華人民共和國；有些國家看到台灣人的臉孔，還以為是從中國來的，很不禮貌，結果通關時拿出台灣護照，就立刻改變態度。

蘇貞昌表示，台灣在國際上的好印象，這是國人同胞的努力，美國用這樣來凸顯台灣和中國的不同，更進一步對台友善、更進一步符合事實。他希望國人珍惜台灣和中國不同，不只是民主自由不同，還有開放社會的不同、尊重人權的不同。

蘇貞昌說，國際上幫助台灣的友人也都看到這些，台灣今天才能不用簽證，就能走遍世界100多個國家，和世界各國經貿往來時也受到敬重。美國一再通過友台法案，在總統蔡英文努力下，一步步突破，也需要國人支持，政府才能更有力。

近來不少台灣人在美國的社群臉書上，流傳美國國籍暨移民局（USCIS）在網站上註明，持台灣護照申請歸化美國、填寫簽證申請表或入境表時，應在國籍欄填「台灣」（Taiwan）。（編輯：林興盟）1081004