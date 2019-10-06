特派專欄 製造業地產到回收業 台商赴蘇比克灣邁入25年

中央社駐馬尼拉特派員陳妍君/10月6日

前總統李登輝以南向政策吸引台商赴蘇比克灣投資，至今已25年。從製造業、地產開發到受中國禁廢令影響轉往菲律賓的回收業，蘇比克灣再度成為台商赴菲國投資的重要據點。

世正開發和中華開發合資成立的世華開發公司於1994年與蘇比克灣管理局（SBMA）合資成立蘇比克灣自由港特區開發暨管理公司（SBDMC），世華開發持股51%。

菲律賓蘇比克台商協會創會會長、中華民國國際經濟合作協會菲律賓委員會主任委員楊克誠是到菲律賓投資的先驅。他說，1980年代就來菲律賓設廠，生產病人服及拋棄式醫療耗材，後因廠房擴展，將工廠從蘇比克灣遷移到巴丹（Bataan）自由港區。

楊克誠說，他2002年接任中菲經濟協進會理事長，當時中國大陸工資低，又提供許多投資優惠，台商爭相西進，那時大部分台商對到菲律賓考察興趣缺缺；但隨著大陸的環境保護意識、投資門檻和成本提高，台商因中美貿易戰和這些壓力而出走，菲律賓投資吸引力增加，赴菲考察人數也增多。

他分析，近年來，菲律賓經濟表現出色，但每日最低工資從20多年前約新台幣120元，現在才提高到280元左右，大陸最低工資則增加到300多元。菲國勞動力充沛、工資調整幅度穩定，成為吸引台商重要誘因。

台灣日立公司在蘇比克灣設廠已22年。台灣日立（菲律賓）公司製造本部總經理陳啟男說，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年上任後提出「建設、建設、再建設」（Build, Build, Build）基礎設施發展計畫，帶動菲律賓就業、製造業興起、經商便利度增加，消費者需求也跟著「帶上來」。

他表示，由於菲律賓內需消費強，冷氣已從奢侈品成為必需品，這對冷氣製造商是個契機。而菲律賓人會說英語、人口紅利高，但薪資成長幅度不高，這些對外資企業都是利多。

不過，陳啟男說，菲律賓製造業最大的問題是上中下游供應鏈不完備，產業群組不夠健全，這也是台灣日立當年赴菲時，把紙箱、塑膠、板金加工等協力廠商都帶來蘇比克灣的原因。

前總統李登輝推動南向政策吸引台商赴蘇比克灣投資，至今已25年。圖為8月14日從高處俯瞰蘇比克灣自由港特區。中央社記者陳妍君蘇比克灣攝 108年10月6日

菲律賓松玥建設2005年來到蘇比克灣，目前正在興建位於1996年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會場址旁的濱海住宅區暨渡假村。

松玥建設董事長蘇國芳說，當時有台商要在蘇比克灣建廠，他過來之後，覺得蘇比克灣很不錯，治安好，又有投資優惠，決定留下來發展。

他說，松玥建設在蘇比克灣客戶以台資企業為主，占了將近9成。

蘇國芳說，這些廠商大多從事電子業、鞋業和回收業，有些廠商外銷歐美，看中歐美提供的普遍性優惠關稅（GSP）和超普遍性優惠關稅（GSP+），因此來到蘇比克灣，也有部分業者著眼東南亞國家協會（ASEAN）和菲律賓龐大的內需市場而來投資。

位於蘇比克灣的金屬回收業者RecyPoint國際公司執行長郭昱良說，中國禁廢品進口後，金屬和其他廢品回收業都外移到東南亞，但東南亞對「洋垃圾」管制也愈趨嚴格。

他表示，因菲律賓行政效率較緩慢，他2017年10月來到菲律賓，今年4月才拿到所有執照，之後開始進口機具，工廠於8月開始營運。

郭昱良說，他很想在台灣從事金屬回收業，但苦於不得其門而入，「人家一聽到廢五金這個行業，就拒絕了」。

他認為，與菲律賓相較，台灣優勢很多。首先，台灣勞動效率比菲律賓高，「雖然貴，但如果換算成勞動力，其實台灣是不貴的。台灣水電費也不貴，競爭力比菲律賓大很多」。

郭昱良說，他從事的業務只是對金屬進行分解、分類，不會產生戴奧辛或多氯聯苯等有害物質，是永續發展重要一環，但各國對回收業管制很多。由於蘇比克灣是自由貿易港，金屬出口方便、到中國海運時間短，這是他到這裡設廠的主因。（編輯：郭中翰）1081006