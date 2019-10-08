凱麥爾3分砲轟Z魔神 光芒勝太空人保晉級生機

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒今天靠凱麥爾3分砲在內攻勢，棒打休士頓太空人先發投手「Z魔神」葛蘭基，以10比3獲勝保住晉級美國聯盟冠軍戰機會，但仍在季後賽首輪1比2落後。

大聯盟季後賽首輪，美聯太空人對光芒的系列賽，太空人前兩場比賽在魏蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）兩大王牌投手領軍下連拿兩勝，今天賽前以2比0在5戰3勝制系列賽「聽牌」。

太空人靠阿圖維（Jose Altuve）的陽春全壘打，在今天比賽的1局上半先馳得點，但凱麥爾（Kevin Kiermaier）在2下回敬3分砲逆轉戰局。

3下崔志萬的陽春彈讓光芒追加領先分數，光芒4下利用洛威（Brandon Lowe）全壘打在內的攻勢再添4分，以8比1領先太空人。

太空人6局上半古瑞爾（Yuli Gurriel）的安打讓球隊追回兩分，但光芒6下、7下各添1分，最終光芒以10比3大勝太空人，在系列賽扳回一城。

凱麥爾說：「繞壘的時候，我的雙腳幾乎沒有感覺到地面，那真是很棒的感覺。」

凱麥爾提到說：「他們一直不肯用速球跟我對決，但被我逮中一個變速球，那感覺很棒，我們需要這樣的感覺…。」

過去兩季效力太空人的莫頓（Charlie Morton）今本季轉到光芒，今天先發對上老東家，他投5局送出9次三振，有1個保送，被擊出1支全壘打在內的3支安打，丟掉1分自責分，最後獲得勝投，讓他在季後賽球隊面臨背水一戰時的戰績，提升為4勝0敗。

談到莫頓優異的表現，凱麥爾說：「沒有什麼能影響他，這對他來說，就像只是另一場比賽，我們得贏球，否則球季就結束了，你實在無法要求任何人能表現得比他更好。」

太空人今天的先發投手「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）今天只投3.2局，雖送出5次三振，僅1個保送，但被揮出3支全壘打在內的5支安打，丟掉6分都是自責分，最後吞下敗投。

系列賽第4戰，兩隊於當地時間8日，將繼續在光芒主場對壘，光芒預計由卡斯蒂約（Diego Castillo）先發，迎戰太空人王牌魏蘭德。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1081008