國民客場完封紅雀 國聯冠軍賽旗開得勝

（中央社聖路易市11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民今天作客2比0完封聖路易紅雀，在國家聯盟冠軍系列賽首戰拔得頭籌。國民先發投手桑傑士前7局沒被擊出安打，8局下兩出局後才破功。

國民以外卡之姿扳倒國聯戰績最佳的洛杉磯道奇，今天與紅雀展開7戰4勝制的國聯冠軍賽。國民派出桑傑士（Anibal Sanchez）登板先發，紅雀則由米柯拉斯（Miles Mikolas）應戰。

葛梅斯（Yan Gomes）2局上揮出二壘安打送回隊友，助國民先馳得點。肯德瑞克（Howie Kendrick）7局上一壘安打送回保險分；紅雀卻受制於對方投手壓制，掛蛋收場。

桑傑士主投7.2局僅被敲出1支安打無失分，送出5次三振1次保送，笑納勝投。米柯拉斯主投6局被敲7安，丟掉1分自責分，有7次三振2次保送，優質先發無奈吞敗。

季後賽首輪兩組國聯分區系列賽都打到第5戰決勝，紅雀以13比1轟垮亞特蘭大勇士；國民在延長賽第10局靠著滿貫砲7比3氣走道奇，拿下國聯冠軍賽門票。

國民和紅雀明天將繼續在聖路易市打國聯冠軍賽第2戰。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1081012