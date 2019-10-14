更多編輯台推薦新聞：
影片／國民痛宰紅雀 國聯冠軍賽3連勝聽牌
運動

影片／國民痛宰紅雀 國聯冠軍賽3連勝聽牌

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

蘋果Safari恐傳IP位址給騰訊 一鍵關閉設定
科技

蘋果Safari恐傳IP位址給騰訊 一鍵關閉設定

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
挺港推文風波延燒 NBA球星詹姆斯稱言論自由伴隨代價
首頁 / 重點新聞

大巨蛋防災避難模擬過關 林洲民：最惡劣護航

最新更新：2019/10/15 13:34

（中央社記者黃麗芸台北14日電）大巨蛋防災避難模擬，北市都審會今天修正通過。前台北市都發局長林洲民今晚痛批，這是最惡劣的護航，北市府集體放水，今天是「國殤紀念日和狗吠火車紀念日」。

台北市都審會今天再審大巨蛋防災避難模擬，因有些情境模擬設定受限電腦軟體限制，會中討論改將易壅塞節點退縮以增加避難面積，部分市議員和委員提出異議，但全案仍修正通過。

前台北市都發局長林洲民今晚告訴中央社記者，今天是台北市歷史上的「國殤紀念日和狗吠火車紀念日」。

他認為，都審會主席、北市都發局長黃景茂完全無視各方對情境二（最差狀況）的模擬意見，且遠雄也未對此交代，僅以商場棟、影城棟轉角改退縮空間方式解決，詢問此依據何在，與會委員也答不出來。他直批這是最惡劣的護航。

林洲民還指出，針對英方來函文件，也都沒有人看過全部信函，對於今天一個無法交代全部真相的審查過程，「殺了我也不相信會通過」，但主席居然讓它通過。

他說，自己替有一些有意見的委員們叫屈，並認為這也是北市府最羞辱的一天，「但這只是剛開始，接下來就看（大巨蛋）建照如何放水」。

記者詢問此事有無可能是北市府高層、甚或台北市長柯文哲授意所為。林洲民只說「不予置評」，但認為此案是北市府集體放水。

林洲民表示，因為自己了解全案細節，也會持續對大巨蛋案做意見陳述，但今天痛心看到知道細節卻不說的人，以及一知半解的人強行護航，這些都留下紀錄，電腦模擬和英方溝通事件尚未結束，這些是故事的開端。（編輯：林治平）1081014

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報