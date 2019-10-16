人民幣存款餘額終止連2月走揚 下探5年半低點

中央銀行16日發布9月銀行辦理人民幣業務概況，整體人民幣存款餘額降至2649.52億元，寫下2014年3月以來的新低紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北16日電）中央銀行今天發布9月銀行辦理人民幣業務概況，整體人民幣存款餘額降至2649.52億元，不只終結連2個月上揚，更下探5年半低點，寫下2014年3月以來的新低紀錄。

據央行統計，9月人民幣存款餘額較上月減少14.62億元，其中外匯指定銀行（DBU）存款餘額微增3.27億元，升至2330.46億元，國際金融業務分行（OBU）則較上月減少17.89億元，來到319.06億元。

央行官員說明，9月OBU存款餘額下降、DBU上升，主因是部分公司將盈餘匯回，從OBU匯到DBU所致。

媒體詢問，OBU存款餘額減少，是否與台商資金匯回有關，央行官員回應，從手上資料，較難將這二者直接連結，看起來沒有絕對關係。

央行官員指出，9月散戶動作不大，主要是法人戶操作較多，除了匯回盈餘，9月有幾檔新募集的基金跟國際債，其中幾檔有贖回，不排除是公司收回海外投資的人民幣債券或基金，導致DBU活存增加。

觀察今天各天期人民幣存款利率最優銀行，1個月期以花旗台灣銀行最高，利率為2.5%；3個月期以兆豐銀行最高，利率為2.4%；6個月期是渣打銀行最高，利率2.7%；9個月期則是日盛銀最高，利率是2.45%，1年期以陽信商銀的2.8%最高。

至於中國銀行台北分行的存款利率，1個月期為2.46%、3個月期2.58%、6個月期2.62%、9個月期2.65%，1年期則為2.71%；央行官員表示，存款利率相較過去情況，還是呈現下降趨勢。（編輯：黃國倫）1081016