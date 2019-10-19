雙十連假夜市券使用大爆發 全台回收已衝上30萬張

（中央社記者潘姿羽台北19日電）政府發放夜市抵用券盼能刺激消費，結果頗為亮眼，經濟部中部辦公室今天表示，雙十連假民眾使用夜市抵用券數量暴增，近幾日回收近10萬張，目前全台回收約30萬張。

為了配合政府擴大秋冬國旅第二波獎勵，經濟部自9月16日起，加碼發給自由行旅客每房新台幣200元的夜市抵用券，國內共有7000多家旅宿業及80多個夜市參與。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，目前全台回收數量約達30萬張。

經濟部今天發布新聞稿指出，全台夜市券已回收約30萬張，從區域來看，北區4.5萬張、中區6萬、南區6.5萬、東區13萬，其中以花蓮東大門夜市回收及增加業績最多；另外，宜蘭羅東、台中逢甲、嘉義文化路、高雄六合、基隆廟口、台東觀光夜市等，也都是高人氣指標，經濟部同仁每回去夜市回收，都是1萬張起跳，雙十連假使用夜市抵用券數量明顯增加。

夜市抵用券政策因貼近民生，不只引起民眾高度討論，也廣受各地區夜市好評，經濟部表示，高雄、花蓮的夜市攤商都透過媒體表示生意提高2至3成，六合夜市更預估可以創造2000萬元營業額、生意成長4成。

為了讓首次推動的夜市券方案順利執行，經濟部長沈榮津、次長王美花也親自率同仁到各地夜市向自治會委員說明政策內容；此外，考量夜市攤商都是小本經營，經濟部也主動派員到各個夜市回收抵用券並簡化流程快速撥款，解決攤商對領款延遲的疑慮。（編輯：鄭雪文）1081019