韓國瑜取消訪美 藍委：與美方溝通順暢

（中央社記者范正祥台北19日電）國民黨總統參選人韓國瑜因距離大選只剩80多天，時間壓力非常大，確定不訪美。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，韓國瑜與美方溝通管道順暢，選舉行程繁忙取消訪美，不會有後遺症。

身兼韓國瑜競總副總幹事的曾銘宗受訪表示，距離大選只剩80多天，韓國瑜還有許多地方行程要跑，此時挪不出適合時間訪美，原因非常單純，外界不必作錯誤解讀。

另外，國民黨立委許毓仁今天在臉書發文評論，韓國瑜不訪美，可惜但不至於失分，固本更重要。

對於韓國瑜取消訪美，許毓仁表示，這是一種風險管控，時間不足的情況之下，把重心放在選舉基本面，至於美方想知道的問題，韓國瑜一直放在心上，可以透過不同的形式、場合表述，這是網路時代，任何作法都有可能。

許毓仁指出，他在上上週與韓國瑜國防顧問前國防部副部長陳永康、國安局前駐美中將特派員田在勱及淡江大學副教授黃介正參加完美台國防工業會議的時候，留下來在華府兩天，見了行政官員和美國智庫的學者，國務院主管亞太事務資深官員明白表示，他們歡迎韓國瑜訪美，而且用中文說「歡迎光臨」。

在臉書發文中，許毓仁進一步轉述，當時他也跟布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲（Richard C. Bush）、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）見面，他們兩個都認為，過去美國被感覺是好像不歡迎韓國瑜訪美，但是其實沒有這回事。（編輯：紀淑芳）1081019