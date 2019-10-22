外交部：安倍賀電是真的 來自地方事務所

外交部22日表示，日本首相安倍晉三賀電為真實文件，來自安倍的眾議員地方事務所。圖為駐福岡辦事處國慶酒會公布日本首相安倍晉三賀電。（駐福岡辦事處提供）中央社

（中央社記者顧荃台北22日電）駐福岡辦事處國慶酒會公布日本首相安倍晉三賀電，遭日方內閣官員否認。外交部今天說，賀電為真實文件，來自安倍的眾議員地方事務所；福岡辦事處處理此事不夠審慎，給予嚴正告誡。

駐福岡辦事處日前在駐處舉辦的國慶酒會公布日本首相安倍晉三賀電，但日本內閣官員卻說安倍並未發出賀電；行政院長蘇貞昌指示針對此事進行查處。

外交部發言人歐江安上午出席例行記者會受訪時表示，外交部9日要求福岡辦事處以特急件提交報告，駐處於當天晚間將報告報回，外交部已完成相關審查作業。

歐江安表示，這個賀電屬於真實文件，來自安倍的眾議員地方事務所的地方文件，是地方性的賀電，福岡辦事處透過地方管道收到；至於是由誰交付賀電，不便透露。

歐江安指出，福岡辦事處的用意良善，公布賀電是為了彰顯台日友好，凝聚僑胞向心力，因此將賀電在國慶酒會中展示，一定程度反映出福岡辦事處積極經營地方關係的成效，當然值得肯定。

歐江安說，但辦事處沒有考慮台日政治關係的敏感性跟必須低調處理賀電，未注意到相關細節，引發後續關心跟相關風波，因此對福岡辦事處跟駐日代表處、日本的各辦事處，外交部給予嚴正告誡，日後必須要審慎行事。

她也說，此事並沒有影響台日關係，安倍的母親安倍洋子，與安倍胞弟、眾議員岸信夫仍出席駐日代表處舉行的國慶酒會，岸信夫也特別提到賀電可以被信賴。

對於蘇貞昌指示進行查處，歐江安說，會將此事的相關審查經過、動機、處理作為等，上簽報給行政院。

媒體詢問，福岡辦事處收到與公布賀電，駐日代表處事前是否知情。歐江安回應，國慶活動授權各辦事處籌備後再報回外交部，因此外交部跟駐日代表處事前都不知情，福岡辦事處事後回報外交部時，同時副本給駐日代表處。（編輯：蘇龍麒）1081022