台積電鴻海擺尾 台股創逾29年新高

台股22日終場指數收在11271.25點，創29年多來新高。法人表示，外資預期明年台股企業獲利正成長，後市仍可偏多看待。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台積電和鴻海擺尾，台股終場不僅收在今天最高點，更創29年多來新高。法人表示，外資預期明年台股企業獲利正成長，後市仍可偏多看待。

台股今天早盤走強，逼近去年1月下旬11270點波段高點，之後呈現高檔區間狹幅整理，尾盤電子續強，金融翻紅，台積電和鴻海擺尾，台股收盤來到今天最高點，飛躍去年1月下旬高點，創1990年4月上旬以來高點。

加權股價指數終場收在11271.25點，上漲87.1點，上漲87.1點，漲幅0.78%，成交值來到新台幣1260.03億元。電子股漲1.02%，金融股漲0.43%。

蘋概股今天走勢穩健，股王大立光終場收在4390元，小漲0.23%，晶圓代工龍頭台積電收在294元，漲1.38%。鴻海收在79.5元，漲2.45%。

日月光投控收在78元，漲0.39%。可成收在258.5元，漲1.37%。

PCB和載板族群強勢，臻鼎-KY終場收在139.5元，漲2.95%，欣興收在48.25元，漲5.23%，南電收在漲停55.9元。

金控股國泰金收在41.5元，小漲0.48%，富邦金收在45.5元，小漲0.22%。中信金收在21.1元，漲0.48%。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，加權指數目前已來到接近前波高點，資金持續回流推升股市。

展望台股後市，劉宇衡指出，台積電展望優於預期，高階製程市占提升，帶動上下游供應鏈，此外iPhone11系列具價格吸引力，有利台灣硬體供應鏈，台灣科技業在明年有機會超越市場成長均值，外資多預期明年台股企業獲利恢復正成長，台股後市仍以偏多看待。

從短線來看，劉宇衡分析，目前盤面尚處健康，但仍須抱持一定風險意識。在短線震盪格局下，操作上可以長期配息穩定的績優股為主要持股核心，獲得下檔保護，並逢低布局跌深、殖利率上揚標的，例如網通、5G、半導體等。此外具高股息、低本益比的傳產類股，可當衛星配置，分散風險。（編輯：鄭雪文）1081022