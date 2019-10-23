蔡總統：古寧頭戰役提醒和平從不靠妥協[影]

（中央社記者游凱翔金門縣23日電）總統蔡英文今天出席「古寧頭戰役70週年紀念活動」時表示，過去先烈前輩堅持的信念，是她堅持的目標，「國土主權、寸步不讓、民主自由、堅守不退」。不論前方有任何險阻，她一定會團結國人，克服所有難關。

蔡總統上午赴金門出席「古寧頭戰役70週年紀念活動」，在擎天廳致詞後，隨即前往太武公墓主持「祭祀典禮暨獻花儀式」。

蔡總統表示，首先她要以中華民國總統、三軍統帥的身分，代表國人，向在這場戰役中犧牲的先烈，以及現場的英雄前輩，致上最崇高的敬意，感謝各位的奉獻。

蔡總統說，回顧古寧頭戰役，所有駐守國軍官兵及金門民眾的團結一心，浴血奮戰，贏得這一場關鍵的戰役，令來犯的共軍，看見國軍誓死捍衛國家的決心，如果沒有各位當時戍守金門，就沒有今天台灣民主、自由與繁榮。

蔡總統指出，古寧頭戰役也提醒我們，和平，從來就不是靠妥協退讓，更不是卑躬屈膝，而是要靠最堅實的國防，以及團結的意志，讓世界上的人知道，我們守護主權的決心。

蔡總統說，從她上任以來，就秉持這樣的目標，積極推動國防自主，雖然這一路走來面對許多挑戰，但我們都一一克服，經過這3年多來的努力，不論是國機國造、國艦國造，都有許多成果正在展現。

蔡總統表示，政府也建立了國軍長久留用的制度，讓國軍弟兄姊妹，沒有後顧之憂，我們推動個裝汰換，讓單兵戰力更強，更安全；這些努力，不僅讓民眾看見國軍是一支能夠守護國家的鋼鐵勁旅，也讓國軍弟兄姊妹知道，她和所有的民眾，都會是國軍最強的後盾。

蔡總統說，只要我們持續努力，未來國軍的戰力會更堅強，有了精實的國防力量當後盾，就能讓世界看見我們守護台灣的民主、自由，捍衛主權的決心，同時也能成為區域和平的守護者。

蔡總統表示，過去先烈前輩所堅持的信念，也是她所堅持的目標，「國土主權、寸步不讓、民主自由、堅守不退」。不論前方有任何的險阻，她一定會團結國人，克服所有的難關。

蔡總統最後表示，在這裡，她也要以三軍統帥的身分，向在場各位前輩保證，我們優秀、年輕的官兵，一定會傳承先烈前輩的榮光，熱愛國家、不畏艱難，願意為了保衛我們國家、守護我們的人民，勇敢奮戰、迎向挑戰。（編輯：蘇志宗）1081023