蘇貞昌魔鬼說 徐國勇：指處理過程啟疑竇

（中央社記者黃麗芸台北27日電）行政院長蘇貞昌說前總統馬英九的密友律師為港女命案凶嫌陳同佳辯護，照妖鏡一照，魔鬼一一現形；內政部長徐國勇今天表示，這是指處理過程啟人疑竇，魔鬼藏在細節裡。

徐國勇今天出席移民署「108年新住民座談」活動，媒體聯訪時詢問，蘇貞昌日前質疑馬英九的密友律師為陳同佳辯護，照妖鏡一照，魔鬼一一現形，如何看國民黨立委對此說法有意發動倒閣。

徐國勇表示，蘇貞昌講得很清楚，「香港不辦我們辦」，政府一開始也是這個態度。

媒體提問，受委託將替陳同佳打官司的理律法律事務所合夥人陳長文，遭蘇貞昌批說幫疑犯辯護，但徐國勇也曾幫黑道辯護過。

徐國勇說，這不是律師辯護問題，而是過程中有魔鬼藏在細節裡，並指出任何人都有請律師的權利，若刑事訴訟法規定屬強制案件者，法律規定審判過程中非要有律師不可，非要有、又不請時，國家幫忙出錢處理。

他說，他擔任律師時，有很多法官都指定他當公設辯護人，不論黑道、白道案件，都不能拒絕，這也是每個律師的義務。

徐國勇強調，蘇貞昌曾擔任人權律師很長一段時間，相當清楚「魔鬼絕不是指律師或是哪個律師事務所，而是指處理過程的細節裡，似乎令人有所疑慮」，不要過度解讀。

他提到，陳同佳涉及殺人罪嫌為強制辯護案件，一定會有律師，就算陳同佳不請律師，只要到台灣接受審判，台灣也會幫他強制辯護。

對於有無掌握陳長文近年赴香港紀錄，徐國勇表示，他並不清楚，而且這涉及個資問題。

媒體追問，陸委會主委陳明通表示，已透過港府通知嫌犯，要投案就跟窗口聯絡，有立委質疑此舉變成被動立場。徐國勇表示，其實不是被動，應該說是互動，且相信會越來越好，有結果自然會向大家說明。

外界質疑拖越久是否會造成陳同佳不想投案，徐國勇認為，這是香港要處理的問題，台灣隨時都準備好，明天甚或今晚就可以來，專案小組持續互動情形不錯。（編輯：唐聲揚）1081027