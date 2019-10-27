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洪恒珠蘇震清動向 衝擊屏東立委選情

最新更新：2019/10/27 14:26
立法院長蘇嘉全的太太洪恒珠（左5）27日上午成立競選總部，宣布退出民進黨，以無黨籍身份參選屏東第1選區立委，她表示，唯一的變數是立委蘇震清要選同選區立委，她就會退出。台中屏東同鄉會贈送躍馬奔騰國畫祝她當選。中央社記者郭芷瑄攝　108年10月27日
立法院長蘇嘉全的太太洪恒珠（左5）27日上午成立競選總部，宣布退出民進黨，以無黨籍身份參選屏東第1選區立委，她表示，唯一的變數是立委蘇震清要選同選區立委，她就會退出。台中屏東同鄉會贈送躍馬奔騰國畫祝她當選。中央社記者郭芷瑄攝　108年10月27日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠今天宣布退出民進黨，將以無黨籍身分參選屏東第1選區立委，她表示唯一變數是立委蘇震清投入選戰，第1選區目前已有6人宣布參選，選情相當複雜。

屏東下屆立委選舉，從這屆的3席縮減為2席，形成僧多粥少局面，第2選區選情單純，只有國民黨提名的周佳琪和民進黨提名的現任立委莊瑞雄對決，但第1選區選情就複雜許多。

第1選區國民黨提名前市長葉壽山參選，民進黨提名現任立委鍾佳濱參選，另外，無黨籍縣議員蔣月惠也宣布要選，屏東縣議員潘長成的兒子潘偉龍，代表一邊一國行動黨參選的競選看板已經掛出，另外，還有屏東縣後備司令部前司令黃冬輝也傳出有意出馬，洪恆珠則在5個月前開始投入拜票行程。

立法院長蘇嘉全的太太洪恒珠（左2）宣布退出民進黨，以無黨籍身分參選屏東第1選區立委，她27日上午成立競選總部時表示，歷經開腦手術，走過生死關頭，對生命有不同的選擇和自我期許，想為屏東做最大的奉獻。中央社記者郭芷瑄攝　108年10月27日
立法院長蘇嘉全的太太洪恒珠（左2）宣布退出民進黨，以無黨籍身分參選屏東第1選區立委，她27日上午成立競選總部時表示，歷經開腦手術，走過生死關頭，對生命有不同的選擇和自我期許，想為屏東做最大的奉獻。中央社記者郭芷瑄攝　108年10月27日

洪恒珠的參選動作，原已對民進黨選情，造成一定程度的衝擊，前不久又發生蘇震清有可能無法列入不分區立委名單，而蘇震清最近又展開選區內8場鄉鎮座談會，讓第1選區的選情充滿詭譎和變數，對於國、民兩黨來說，都是艱困選戰。

洪恒珠今天接受媒體訪問時，明確表達如果蘇震清投入第1選區選舉，她就會退出，但這也表示，不論蘇震清有沒有列入不分區，民進黨提名的鍾佳濱都面臨同室操戈的局面。

鍾佳濱今天接受中央社記者手機訪問時表示，支持的選民很清楚民進黨堅持台灣主權的立場，因此會集中選票給民進黨提名候選人，他比較擔心的是黨內這樣的紛爭，會讓民進黨一直要爭取的中間選民討厭，而去投非藍非綠的候選人，讓民進黨流失這些關鍵選票。

蘇震清至截稿為止，沒有接中央社記者手機，但他25日在第1場鄉鎮座談會上說，辦8場座談會，主要是為總統蔡英文衝選票，自己的誠美材公司案黨中央廉政委員會已決議不立案處分，等於還自己清白。蘇震清還說，願意吞下委屈，將滿腹的無奈化作力量，而有沒有為屏東、為台灣打拚，大家都看得很清楚。（編輯：黃世雅）1081027

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