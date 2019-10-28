iPhone SE2傳明年1月量產 3月底上市

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）蘋果明年初是否推出新款iPhone各界矚目。中國科技網站引述天風國際證券分析師郭明錤報告預估，iPhone SE2將於明年1月投入量產，3月底上市。

若從機殼色系來看，郭明錤預期，iPhone SE2將有深灰色、白色和紅色三種配色。從硬體設計來看，iPhone SE2將在後方搭配一個照相鏡頭，Home將保留，但不支援3D Touch功能。

從出貨量來看，報告預估，iPhone SE2的每月出貨量約200萬支到400萬支之間。

郭明錤日前預期，iPhone SE2將採用液晶聚合物LCP（Liquid crystal polymer）天線設計，有利傳輸效能。

此外iPhone SE2將會有64GB和128GB兩種儲存容量機種，大部分外觀設計與硬體規格與iPhone 8相似，預估配備A13處理器與3GB容量的LPDDR4X記憶體。新款iPhone SE2售價約399美元起（約合新台幣1.22萬元）。

展望蘋果新品趨勢，分析師預期，到明年第3季蘋果每季將推出新品，其中明年第1季將公布iPhone SE2、和搭配飛時測距（ToF）功能的iPad Pro產品；第2季將推出搭配剪刀腳鍵盤的MacBook新品、以及蘋果與第三方品牌合作的擴增實境（AR）頭盔；第3季將推出5G版iPhone。（編輯：鄭雪文）1081028