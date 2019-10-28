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M1A2T戰車採購案 擬11月與美方簽署發價書

最新更新：2019/10/28 13:05

（中央社記者游凱翔台北28日電）國軍對美採購108輛M1A2T戰車，國民黨籍立委江啟臣今天詢問是否在11月簽署發價書（LOA），陸軍參謀長楊海明中將回應「是」，也透過美國在台協會、華美會議等管道與美方綿密商討。

目前陸軍擁有約1000輛戰車，包括CM-11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用年限超過20年，軍方向美採購首批108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，預計駐守在六軍團，戍守北部中樞安全。

針對M1A2T戰車的預算，民國108年為機密預算，但109年改列公開預算，一共編列新台幣405億2415萬元，全案從108年開始、執行至116年。

立法院外交及國防委員會上午審查109年國防預算，國民黨籍立委江啟臣、呂玉玲、馬文君表示，陸軍109年編列45億元，但發價書尚未簽署，能否如期籌獲M1A2T仍有異議，因此提案凍結10億元。

江啟臣表示，是否在下月（11月）簽署發價書。楊海明回應「是」，近期也透過美國在台協會（AIT）、華美會議等管道，和美方綿密商討發價書，近期一定會獲得。

江啟臣指出，除簽署發價書外，相關工業合作項目的進度時程。國防部長嚴德發表示，目前工業合作項目共有12項。

軍備局長房茂宏表示，工業合作分為「技轉研發」及「廠級維修」兩個部分。技轉研發又分為120公厘戰車砲管、120公厘戰車砲彈，希望美商洛克希德馬丁能夠技術轉移，並在台灣合作生產。

由於軍備局自行研製105公厘八輪甲車戰砲車，馬文君詢問，若未來有120公厘，是否還需要105公厘；房茂宏表示，105公厘八輪甲車戰砲車屬於國車國造一部分，具機動性高、運用彈性大等特色。

廠級維修部分共有10項，從射控系統、底盤到砲塔等，可以做到5級翻修能量。房茂宏指出，目前外商公司已簽署工業合作承諾書，並送交經濟部，由經濟部工業局找外商公司來簽署工業合作協議書。

外交及國防委員會最後決議凍結2億5000萬元，取得發價書後並進行M1A2T專案報告，經同意後才能動支。

根據106年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，先由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料，台灣完成整理獲得規畫書後，再送交發價書需求信函，美國進行跨部會審查後「進行知會國會程序」、「國防安全合作局（DSCA）網站公告」及「回覆發價書」後，台灣才會簽署發價書。（編輯：蘇志宗）1081028

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