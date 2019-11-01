更多編輯台推薦新聞：
早安世界》沖繩世界遺產首里城慘遭祝融 3大殿燒毀
早報

早安世界》沖繩世界遺產首里城慘遭祝融 3大殿燒毀

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任
國際

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任

影片／德州醫院臉書直播清醒開顱手術 近10萬人觀看
國際

影片／德州醫院臉書直播清醒開顱手術 近10萬人觀看

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

兄弟宣布不與伯納續約 新任教頭確定後對外說明

最新更新：2019/11/01 13:17
中職中信兄弟隊1日公布，不與總教練伯納續約。（中央社檔案照片）
中職中信兄弟隊1日公布，不與總教練伯納續約。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職中信兄弟隊總教練伯納今年率隊爭冠失利，又爆出接受媒體訪問有不當言行，兄弟隊今天公布，不與伯納續約，但沒有公布由誰接任總教練，僅表示確定後對外說明。

伯納（Scott Budner）原為兄弟投手教練，2018年9月接下代理總教練職務，季後正式接任總教練，今年球季率隊拿下下半季冠軍，但總冠軍賽以1勝4敗不敵Lamigo桃猿隊。

先前爆出伯納在下半季封王戰後，沖澡完畢邀請媒體進入教練室接受聯訪，卻沒有穿上衣、長褲，僅著貼身短褲，用大浴巾蓋住身體，後又主動向媒體介紹放在桌上的男性陽具造型布偶娃娃「迪克先生」事件，聯盟收到反映後經過3週做出懲處，開罰新台幣2萬元、禁賽一場。

昨天兄弟隊領隊劉志威就透露，伯納去留這幾天就會宣布，今天兄弟發布新聞稿，確定不與伯納續約，並提到伯納在球隊任職期間，帶來許多新觀念，球員獲益良多，已經完成球隊階段性任務，「兄弟球隊對於伯納的付出表達肯定與感謝，新任教練人選確定後再對外說明」。（編輯：張芷瑄）1081101

延伸閱讀
兄弟球團認伯納爭議一事不妥 中職開罰2萬洋教頭伯納受訪爭議 兄弟：正議定相關懲處兄弟教頭伯納受訪爭議 馮勝賢：要回應什麼兄弟爭冠失利伯納落淚 難忘台灣人對棒球支持
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報