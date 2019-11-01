兄弟宣布不與伯納續約 新任教頭確定後對外說明

（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職中信兄弟隊總教練伯納今年率隊爭冠失利，又爆出接受媒體訪問有不當言行，兄弟隊今天公布，不與伯納續約，但沒有公布由誰接任總教練，僅表示確定後對外說明。

伯納（Scott Budner）原為兄弟投手教練，2018年9月接下代理總教練職務，季後正式接任總教練，今年球季率隊拿下下半季冠軍，但總冠軍賽以1勝4敗不敵Lamigo桃猿隊。

先前爆出伯納在下半季封王戰後，沖澡完畢邀請媒體進入教練室接受聯訪，卻沒有穿上衣、長褲，僅著貼身短褲，用大浴巾蓋住身體，後又主動向媒體介紹放在桌上的男性陽具造型布偶娃娃「迪克先生」事件，聯盟收到反映後經過3週做出懲處，開罰新台幣2萬元、禁賽一場。

昨天兄弟隊領隊劉志威就透露，伯納去留這幾天就會宣布，今天兄弟發布新聞稿，確定不與伯納續約，並提到伯納在球隊任職期間，帶來許多新觀念，球員獲益良多，已經完成球隊階段性任務，「兄弟球隊對於伯納的付出表達肯定與感謝，新任教練人選確定後再對外說明」。（編輯：張芷瑄）1081101