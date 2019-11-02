國道1號彰化路段5車擦撞1死4傷 女嬰搶救中

國道一號彰化溪州北上路段2日發生5車連環撞事故，警方初步調查，其中一輛白色轎車內，謝姓男駕駛與彭姓女子是夫妻，車內載著女嬰及兩名友人；全車4大1小中，彭女身亡、女嬰重傷仍在搶救，其餘3人亦受傷送醫。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年11月2日