國道1號彰化路段5車擦撞1死4傷 女嬰搶救中
最新更新：2019/11/02 16:51
國道一號彰化溪州北上路段2日發生5車連環撞事故，警方初步調查，其中一輛白色轎車內，謝姓男駕駛與彭姓女子是夫妻，車內載著女嬰及兩名友人；全車4大1小中，彭女身亡、女嬰重傷仍在搶救，其餘3人亦受傷送醫。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年11月2日
（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）國道1號彰化縣溪州鄉北上路段今天上午發生5輛汽車碰撞事故，現場5人送醫搶救，其中彭姓女子傷重不治、3名傷者生命徵象穩定，另外還包含1名正在搶救中的8個月大女嬰。
國道1號北上223.3公里處、彰化溪州路段今天上午10時許發生5車交通事故，現場5名傷者送醫，其中彭姓女子當場失去生命徵象，經搶救仍宣告死亡，國道公路警察局第三公路警察大隊派遣員林分隊、刑事組、緩撞車到場處理，上午11時10分現場排除。
衛生福利部彰化醫院表示，其中，4名傷者上午約11時先後到院，28歲彭姓女子到院無呼吸心跳，急救後仍不治；27歲謝姓男子頭部外傷、57歲陳姓女子腰部挫傷、20多歲梁姓女子肢體及胸部挫傷，3名傷者生命徵象穩定，目前留院觀察。另外一名8個月大女嬰獲救時有意識，送往彰化基督教醫院治療。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081102